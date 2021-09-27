27.09.2021 21:19 Дмитрий Колоней
День Гусятника: что категорически нельзя делать 28 сентября
Православная церковь 28 сентября чтит память преподобного Никиты Готского.
Фото из открытых источников
Великомученик Никита Готский по происхождению был готом, родившимся на Дунае. Крещеный в христианскую веру, Никита воевал на стороне христиан за свободу вероисповедания против язычников. Когда Атанарих пришел во власть, Никита продолжил свое православное вероисповедание. По этой причине он был задержан и взят под стражу. Его пытали, однако он мужественно терел пытки и не отрекся от своей веры. В 372 году его сожгли на костре. После этого от его мощей происходили чудеса исцеления.
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Яков,
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Людмила,
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Традиции и поверия Дня Гусятника
В народе этот день стал известен как День Гусятника, Никита Гусятник, репорез. С этого дня люди начинали резать гусей, а дикие птицы улетали в теплые края. Также в это время принимались стричь овец.
Зарезанных гусей продавали. Раньше люди таким способом старались заработать деньги. Но многие считали, что это неправильно. В этот день охотники отправлялись на охоту, так как к этому времени птицы набирали хороший вес. После этого устраивали застолья, и обязательным блюдом на столах была гусятина.
Также известно, что наши предки издревле в эту священную дату отправлялись в поле для того, чтобы собрать урожай овоща, который с древних времен столетиями имел чрезвычайно важное значение - репы. Ведь именна она была тем продуктом, который, по сути, постепенно вытеснил появившийся позднее картофель. Репа пользовалась популярностью у крестьян. Народ употреблял ее в пищу как в вареном, так и в пареном виде, люди пекли реповые пироги и готовили репный квас.
Раньше считалось, что зубная боль не будет беспокоить на протяжении всего года, если в этот день съесть блюдо из репы.
Человек, рожденный 28 сентября, проживет долгую и счастливую жизнь.
В народе говорили, что человек, который появился на свет в двадцать восьмой день сентября, всегда будет отличаться своей мощной энергетикой. В качестве оберега в этот день нужно использовать аксинит. Также стоит помнить о том, что рожденный двадцать восьмого сентября будет смелым и здоровым человеком.
Приметы на День Гусятника
-
ясная погода - к ветренному следующему дню
-
дождь - к сырой и поздней весне
-
много появилось муравьиных жилищ в лесу - к холодной зиме
-
дикие гуси спокойно сидят на земле - к телой осени
-
гуси летают высоко - к весеннему наводнению
-
гусь купается в воде - к потеплению
-
утки ныряют в пруду - к дождю
Что нельзя делать в День Гусятника
В День Гусятника нельзя:
-
проводить время у водоемов — есть риск оказаться в воде и утонуть. Но если бросить тушку гуся, то беда обойдет стороной
-
что-либо выносить из дома, так как можно рассердить домового, и он начнет делать неприятные для домочадцев вещи
-
красить волосы
-
стричь волосы
-
гулять свадьбу;
-
убирать в доме
Что делали в День Гусятника
-
Пара знакомила друг друга со своими родителями. Это необходимо для создания тесной взаимосвязи между ними.
-
Проводили чистку от негативной энергетики. Для этого необходимо сжечь старую, ненужную одежду и обувь на костре.
-
Дикие гуси собирались в этот день стаями, чтобы отправиться на зиму в теплые края. За ними наблюдали, чтобы понять, какая ожидается зима.
-
Охотники проводили специальные ритуалы. Чтобы охота была успешной, необходимо было прийти в гости к такому же охотнику. Войдя во двор, стучали и вызывали хозяина, чтобы он показал свою охоту.
-
Проводили обряды, направленные на беременных женщин. Их предварительно отправляли в поле, чтобы ребенок в утробе обрел крепость, как молодой колос. Было поверье, что родить на хлебной ниве означает крепкое здоровье малыша.
-
Обращали внимание на погоду. Если день был безветренным, то ждали высокий урожай.
-
Этот день подходил для любых дел. Например, сегодня необходимо сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Нужно просто делать добро и быть милосердным, этого достаточно, чтобы Господь помог вам в будущем году. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех, считается, что преподобный Никита Готский благоволит к начинаниям.
-
В этот день молились о том, чтобы дети были здоровыми и не болели.
-
Просили здоровья и для домашних животных.
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