27.09.2021 21:19 Дмитрий Колоней

День Гусятника: что категорически нельзя делать 28 сентября

Православная церковь 28 сентября чтит память преподобного Никиты Готского.



Фото из открытых источников

Великомученик Никита Готский по происхождению был готом, родившимся на Дунае. Крещеный в христианскую веру, Никита воевал на стороне христиан за свободу вероисповедания против язычников. Когда Атанарих пришел во власть, Никита продолжил свое православное вероисповедание. По этой причине он был задержан и взят под стражу. Его пытали, однако он мужественно терел пытки и не отрекся от своей веры. В 372 году его сожгли на костре. После этого от его мощей происходили чудеса исцеления.

Именины:

Акакий,

Андрей,

Богдан,

Григорий,

Дмитрий,

Иван,

Игнат,

Иосиф,

Леонид,

Макар,

Максим,

Никита,

Николай,

Петр,

Степан,

Яков,

Ян,

Евдокия,

Людмила,

Мария.

Традиции и поверия Дня Гусятника

В народе этот день стал известен как День Гусятника, Никита Гусятник, репорез. С этого дня люди начинали резать гусей, а дикие птицы улетали в теплые края. Также в это время принимались стричь овец.

Зарезанных гусей продавали. Раньше люди таким способом старались заработать деньги. Но многие считали, что это неправильно. В этот день охотники отправлялись на охоту, так как к этому времени птицы набирали хороший вес. После этого устраивали застолья, и обязательным блюдом на столах была гусятина.

Также известно, что наши предки издревле в эту священную дату отправлялись в поле для того, чтобы собрать урожай овоща, который с древних времен столетиями имел чрезвычайно важное значение - репы. Ведь именна она была тем продуктом, который, по сути, постепенно вытеснил появившийся позднее картофель. Репа пользовалась популярностью у крестьян. Народ употреблял ее в пищу как в вареном, так и в пареном виде, люди пекли реповые пироги и готовили репный квас.

Раньше считалось, что зубная боль не будет беспокоить на протяжении всего года, если в этот день съесть блюдо из репы. Человек, рожденный 28 сентября, проживет долгую и счастливую жизнь. В народе говорили, что человек, который появился на свет в двадцать восьмой день сентября, всегда будет отличаться своей мощной энергетикой. В качестве оберега в этот день нужно использовать аксинит. Также стоит помнить о том, что рожденный двадцать восьмого сентября будет смелым и здоровым человеком.

Приметы на День Гусятника ясная погода - к ветренному следующему дню

дождь - к сырой и поздней весне

много появилось муравьиных жилищ в лесу - к холодной зиме

дикие гуси спокойно сидят на земле - к телой осени

гуси летают высоко - к весеннему наводнению

гусь купается в воде - к потеплению

утки ныряют в пруду - к дождю Что нельзя делать в День Гусятника В День Гусятника нельзя: проводить время у водоемов — есть риск оказаться в воде и утонуть. Но если бросить тушку гуся, то беда обойдет стороной

что-либо выносить из дома, так как можно рассердить домового, и он начнет делать неприятные для домочадцев вещи

красить волосы

стричь волосы

гулять свадьбу;

убирать в доме Что делали в День Гусятника Пара знакомила друг друга со своими родителями. Это необходимо для создания тесной взаимосвязи между ними.

Проводили чистку от негативной энергетики. Для этого необходимо сжечь старую, ненужную одежду и обувь на костре.

Дикие гуси собирались в этот день стаями, чтобы отправиться на зиму в теплые края. За ними наблюдали, чтобы понять, какая ожидается зима.

Охотники проводили специальные ритуалы. Чтобы охота была успешной, необходимо было прийти в гости к такому же охотнику. Войдя во двор, стучали и вызывали хозяина, чтобы он показал свою охоту.

Проводили обряды, направленные на беременных женщин. Их предварительно отправляли в поле, чтобы ребенок в утробе обрел крепость, как молодой колос. Было поверье, что родить на хлебной ниве означает крепкое здоровье малыша.

Обращали внимание на погоду. Если день был безветренным, то ждали высокий урожай.

Этот день подходил для любых дел. Например, сегодня необходимо сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Нужно просто делать добро и быть милосердным, этого достаточно, чтобы Господь помог вам в будущем году. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех, считается, что преподобный Никита Готский благоволит к начинаниям.

В этот день молились о том, чтобы дети были здоровыми и не болели.

Просили здоровья и для домашних животных.