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27.09.2021  21:19   Дмитрий Колоней

День Гусятника: что категорически нельзя делать 28 сентября

Православная церковь 28 сентября чтит память преподобного Никиты Готского.


Фото из открытых источников
Великомученик Никита Готский по происхождению был готом, родившимся на Дунае. Крещеный в христианскую веру, Никита воевал на стороне христиан за свободу вероисповедания против язычников. Когда Атанарих пришел во власть, Никита продолжил свое православное вероисповедание. По этой причине он был задержан и взят под стражу. Его пытали, однако он мужественно терел пытки  и не отрекся от своей веры. В 372 году его сожгли на костре. После этого от его мощей происходили чудеса исцеления.
 
Именины:
  • Акакий,
  • Андрей,
  • Богдан,
  • Григорий,
  • Дмитрий,
  • Иван,
  • Игнат,
  • Иосиф,
  • Леонид,
  • Макар,
  • Максим,
  • Никита,
  • Николай,
  • Петр,
  • Степан,
  • Яков,
  • Ян,
  • Евдокия,
  • Людмила,
  • Мария.

Традиции и поверия Дня Гусятника

В народе этот день стал известен как День Гусятника, Никита Гусятник, репорез. С этого дня люди начинали резать гусей, а дикие птицы улетали в теплые края. Также в это время принимались стричь овец.
 
Зарезанных гусей продавали. Раньше люди таким способом старались заработать деньги. Но многие считали, что это неправильно. В этот день охотники отправлялись на охоту, так как к этому времени птицы набирали хороший вес. После этого устраивали застолья, и обязательным блюдом на столах была гусятина.
 
Также известно, что наши предки издревле в эту священную дату отправлялись в поле для того, чтобы собрать урожай овоща, который с древних времен столетиями имел чрезвычайно важное значение - репы. Ведь именна она была тем продуктом, который, по сути, постепенно вытеснил появившийся  позднее картофель. Репа пользовалась популярностью у крестьян. Народ употреблял ее в пищу как в вареном, так и в пареном виде, люди пекли реповые пироги и готовили репный квас. 
 
Раньше считалось, что зубная боль не будет беспокоить на протяжении всего года, если в этот день съесть блюдо из репы.
Человек, рожденный 28 сентября, проживет долгую и счастливую жизнь.
 
В народе говорили, что человек, который появился на свет в двадцать восьмой день сентября, всегда будет отличаться своей мощной энергетикой. В качестве оберега в этот день нужно использовать аксинит. Также стоит помнить о том, что рожденный двадцать восьмого сентября будет смелым и здоровым человеком.

Приметы на День Гусятника

  • ясная погода - к ветренному следующему дню
  • дождь - к сырой и поздней весне
  • много появилось муравьиных жилищ в лесу - к холодной зиме 
  • дикие гуси спокойно сидят на земле - к телой осени
  • гуси летают высоко - к весеннему наводнению
  • гусь купается в воде - к потеплению
  • утки ныряют в пруду - к дождю

Что нельзя делать в День Гусятника

В День Гусятника нельзя:
  • проводить время у водоемов — есть риск оказаться в воде и утонуть. Но если бросить тушку гуся, то беда обойдет стороной
  • что-либо выносить из дома, так как можно рассердить домового, и он начнет делать неприятные для домочадцев вещи
  • красить волосы
  • стричь волосы
  • гулять свадьбу;
  • убирать в доме 

Что делали в День Гусятника

  • Пара знакомила друг друга со своими родителями. Это необходимо для создания тесной взаимосвязи между ними.
  • Проводили чистку от негативной энергетики. Для этого необходимо сжечь старую, ненужную одежду и обувь на костре.
  • Дикие гуси собирались в этот день стаями, чтобы отправиться на зиму в теплые края. За ними наблюдали, чтобы понять, какая ожидается зима.
  • Охотники проводили специальные ритуалы. Чтобы охота была успешной, необходимо было прийти в гости к такому же охотнику. Войдя во двор, стучали и вызывали хозяина, чтобы он показал свою охоту.
  • Проводили обряды, направленные на беременных женщин. Их предварительно отправляли в поле, чтобы ребенок в утробе обрел крепость, как молодой колос. Было поверье, что родить на хлебной ниве означает крепкое здоровье малыша.
  • Обращали внимание на погоду. Если день был безветренным, то ждали высокий урожай. 
  • Этот день подходил для любых дел. Например, сегодня необходимо сделать как можно больше добрых поступков как для своих близких, так и для незнакомых людей. Нужно просто делать добро и быть милосердным, этого достаточно, чтобы Господь помог вам в будущем году. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех, считается, что преподобный Никита Готский благоволит к начинаниям.
  • В этот день молились о том, чтобы дети были здоровыми и не болели.
  • Просили здоровья и для домашних животных.
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать на Федорины вечерки и на Змеиный день.
 
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