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27.09.2021  14:51   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 сентября

Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.

Прогноз погоды в Харькове

28 сентября погоду в Харькове будет определять южная периферия антициклона с центром над северной частью Европейской территории России. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +6°...+9°C (ощущается как +8°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 36%. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +13°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 27%. Температура воздуха +11°...+9°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики предупреждают, что активность Солнца будет нестабильной. Согласно прогнозу, слабые магнитные будт происходить до полудня.

Народные приметы. Если вечером густой туман – ночью будет дождь.

Ветви ели и сосны опускаются вниз – к дождю.

28 сентября в народе называли Гусепролет, говорили: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат». Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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