28.09.2021 07:00

День доступа к информации: события 28 сентября

Одним из инициаторов дня, признанного привлекать внимание мира к проблемам распространения информации, была Украина.

28 сентября проводится Международный день всеобщего доступа к информации. Эта памятная дата в 2015 году учреждена ЮНЕСКО в 2015 году, а в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН включила ее в список своих международных дней.

В 2021 году основной темой Дня будет доведение до сведения общественности важности создания и соблюдения законов, способствующих расширению доступа к информации, чтобы отстаивать концепцию информации как общественного блага, а также для укрепления международного сотрудничества в области осуществления права на информацию как фундаментального права.

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Мировое сообщество 28 сентября проводит Всемирный день борьбы против бешенства. Этот день учрежден по инициативе Всемирного альянса по борьбе с бешенством и призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Он приурочен ко дню смерти французского микробиолога Луи Пастера, создавшего первую в истории вакцину от бешенства.

Также в этот день...

В 1780 году Слободско-Украинская губерния, учрежденная в 1765 году, была преобразована в Харьковское наместничество. Оно делилось на 15 уездов или округов. С востока на запад Харьковское наместничество простирается на 290 верст (граничит с Воронежским на востоке и с Черниговским на западе), а с севера на юг на 350 верст (на севере граничит с Курским наместничеством, с юга с Екатеринославским).

1852 – родился Джон Френч, британский фельдмаршал. Вошел в историю не своими боевыми достижениями, которые были весьма скромны, а тем, что ввел в военную моду китель с накладными карманами – «френч».

1918 – родился Василий Сухомлинский, украинский педагог («Сердце отдаю детям», «О воспитании»).

1924 – родился Марчелло Мастроянни, итальянский актер кино и театра («Ночь», «Брак по-итальянски», «Сладкая жизнь», «8 с половиной», «Большая жратва»).

1934 – родилась Брижитт Бардо (настоящее имя Камиль Жаваль), французская киноактриса («И бог создал женщину», «Бабетта идет на войну», «Презрение»), секс-символ европейского кино шестидесятых. Теперь она известна как ярая защитница животных и противница тех, кто носит шубы и прочие изделия из меха. Бардо строит приюты для животных, лечит, выхаживает, собирает вокруг себя таких же энтузиастов – ее вилла превратилась в настоящий зоопарк. По опросам общественного мнения во Франции, уже 45 лет входит в сотню красивейших женщин мира.

1936 – родилась Милен Демонжо, французская актриса («Фантомас»).

1939 – министр иностранных дел рейха Риббентроп и Молотов подписали «Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». Согласно этому договору Польша была разделена между СССР и фашистской Германией.

1968 – родилась Наоми Уоттс, англо-австралийская актриса («Звонок», «Разрисованная вуаль») и продюсер.

1994 – в ночь с 27 на 28 сентября в Балтийском море затонул паром «Estonia» (ранее «Viking Sally», «Silja Star», «Wasa King») — эстонский паром судоходной компании «Estline», построенный в 1979 году в ФРГ на судоверфи «Meyer Werft» в Папенбурге. В результате крушения пропали без вести 757 человек и погибли 95 человек (всего 852) из 989 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшее в Европе кораблекрушение в мирное время.

Именины отмечают: Богдан, Валериан, Иван, Леонид, Макар, Максим, Мария, Марк, Никита, Осип (Иосиф), Порфирий, Степан, Федот, Яков.