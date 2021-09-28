28.09.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 28 сентября

Звезды сложились так, что эту неделю лучше начинать со вторника. Сегодняшний день подходит для трудовых подвигов и сдвигов в карьере. Ну или хотя бы генеральной уборки дома или на рабочем месте.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнов сегодня могут окружать тайны и секреты, которые могут вредить карьере. Не ленитесь собирать по крупицам важную информацию или, как вариант, советоваться с теми, кто знает все обо всех.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Все, что связано с подсчетами и расчетами, будет даваться Тельцам легче обычного. Так что включайте «режим бухгалтера» и приведите в порядок финансовые дела.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы склонны к тому, чтобы начать и – главное – возглавить дело, обещающее всеобщее благо. Правда, самоуверенность представителей этого знака не всегда найдет понимание у окружающих, так что не исключены конфликты.



Рак (22 июня – 23 июля)

Постарайтесь в ворохе дел найти время для общения с близкими. Прогулка, поход в кафе или совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой.



Лев (24 июля – 23 августа)

В жизни Львов сегодня есть место чудесам. Возможно, Лев испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Девам выбирать синицу в руках: консервативный подход поможет ей не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды будут склонять Весы давать окружающим советы, причем весьма дельные. Единственное «но»: тем, кого они облагодетельствуют, надо приготовиться к активной критике с их стороны. Весы безжалостно укажут на все их ошибки и недочеты.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Сегодня Скорпионов способна вывести из себя любая мелочь. Звезды советуют свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если с утра все валится из рук, не стоит пытаться переломить ситуацию. Чтобы день не принес разочарований, звезды советуют расслабиться и плыть по течению.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Эта истина должна стать девизом Козерогов на сегодня. Козерогу необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми



Водолей (21 января – 19 февраля)

Может возникнуть ситуация, которая поставит Водолея перед выбором: помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды советуют помочь, если это в его силах, – сделанное добро обязательно вернется.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Окружающие настроені критиковать Рыб за мельчайшие просчеты. Чтобы день не принес огорчений, стоит отнестись ко всему с долей юмора.