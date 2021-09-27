27.09.2021 19:44

Посудомоечная машина как выбрать

Не всегда у хозяйки есть свободное время на мытье горы посуды под краном. Отличное решение – автоматическая посудомоечная машина. Техника справится с большим количеством единиц из разных материалов изготовления.

Вместительность позволяет вымыть до блеска сразу несколько столовых наборов, что особенно актуально для больших семей, а также после праздничного застолья. Кроме прочего, не пострадает нежная кожа рук – соприкосновения с мыльными и порошковыми средствами исключены. Вот почему посудомоечная машина купить которую выгоднее в интернет-магазине Vijar, – идеальное решение для современных женщин.

Что учесть при покупке

Изобилие машинок велико, поэтому следует тщательно подойти к вопросу приобретения. Заранее продумайте бюджет и перечень предпочтений, ведь от них зависит, насколько пользоваться устройством будет комфортно в дальнейшем. Важно учесть:

габариты модели (высоту, ширину);

тип установки;

вместительность разовой загрузки;

тип управления и функционала (конвекционный/конденсационный);

максимальное потребление воды;

класс сушки и мойки;

ширину шкафа для установки;

дизайн (цвет, стиль исполнения)*.

*Широкое изобилие интернет-магазина «ВиЯр» позволяет купить именно то, что требуется по дизайн-проекту кухни.

Дополнительные особенности выбора

Если имеются предпочтения по брендам, лучше их придерживаться – так пространство будет выглядеть гармоничнее. Если же таковых нет, далее предложен список производителей, качеству которых доверяют во всех уголках мира. Это бренды:

Bosch.

Gorenja.

Electrolux.

Franke.

Interline.

Whirlpool.

Siemens.

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Преимущества покупки посудомоечной машинки

Современные посудомойки рассчитаны на любую вместительность, что удобно для маленьких и больших семей. За одну загрузку возможно начисто вымыть как несколько чашек, так и полный набор примерно из 14 наименований и более. Здесь не важна степень загрязнения, а это существенно экономит время и силы. Ощущения усталости от повседневной рутинной заботы больше не будет. К тому же дорогой маникюр и нежная кожа рук не пострадают.

Машина отлично очистить дно подгоревшей и жирной поверхности сковороды, кастрюли, тарелок, вилок и ложек. При этом будут удалены вредные микробы, а расход энергопотребления и воды будет минимален. Нынешние посудомойки потребляют от 7 литров за 1 загрузку (в несколько раз экономнее, чем при ручном мытье). Мощная машинка может быть достаточно компактной: высотой от 815 до 865 мм, шириной 45-60 см. Встречаются экземпляры отдельно стоящие (соло) и встраиваемые под кнопочным и сенсорным управлением. Количество программ разное.

Доверьте мытье посуды современной технике – оставьте время для себя и близких.