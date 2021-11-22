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22.11.2021  19:52   Дмитрий Колоней

ДТП в Классическом переулке: в Харькове пьяный виновник аварии пытался подкупить полицейских

Патрульные поймали хмельного автохулигана, разбившего машины в центре.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, 22 ноября 2021 года на линию 102 обратился харьковчанин, сообщивший о ДТП в Классическом переулке. На месте происшествия патрульные обнаружили мужчину, управлявшего авто Hiundai Santa FE и разбившего припаркованные автомобили Volkswagen, Jeep и Toyota.
 
 
Выяснилось, что виновник аварии пьян. Он, в присутствии двух свидетелей, прошел осмотр на состояние опьянения с помощью газоанализатора Drager, результат которого составил 1,93 промилле алкоголя в крови.
За непривлечение к админответственности мужчина не раз предлагал стражам взятку в 10 000 гривен. Патрульные предупредили водителя об уголовной ответственности, однако он не реагировал. Для фиксации предложения неправомерной выгоды полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.
 
Патрульные составили на гражданина административные протоколы по ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие механические повреждения транспортных средств) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Мужчину отстранили от вождения, поместив авто Hiundai Santa FE на специальную площадку.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП в Классическом переулке, в ходе которого пьяный водитель разбил три машины
Тэги:  дтп, авария, харьков
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