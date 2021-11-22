Разбил машины и сбежал: в Харькове неадекват проехал пьяным зигзагом по улице (видео)

О ДТП в центре Харькова сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное происшествие. На Классическом переулке, двигаясь со стороны Клочковской улицы к Рымарской, проехался порядком принявший на грудь персонаж. Он раз за разом не вписывался в повороты, врезаясь или крепко цепляя припаркованные машины. Оставив за собой ряд помятых автомобилей, водитель исчез.
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