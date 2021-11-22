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22.11.2021  17:17   Дмитрий Колоней

Разбил машины и сбежал: в Харькове неадекват проехал пьяным зигзагом по улице (видео)

О ДТП в центре Харькова сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное происшествие. На Классическом переулке, двигаясь со стороны Клочковской улицы к Рымарской, проехался порядком принявший на грудь персонаж. Он раз за разом не вписывался в повороты, врезаясь или крепко цепляя припаркованные машины. Оставив за собой ряд помятых автомобилей, водитель исчез.    

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Напомним, ранее мы писали о том, как на Алексеевке Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться. 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, разбил машиены
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