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22.11.2021  17:36   Василий Голосный

Как харьковские коммунальщики крыши ремонтируют (фото)

Пока погода благоприятствует решению жилищно-коммунальных вопросов наш фотокорреспондент сегодня побывал на одном из объектов по улице Зубенко, 21.

До полного восстановления кровли в этом жилом доме осталось немного. Покрытие кровли многоэтажки 21-го дома по улице Зубенко со временем прохудилось, рубероид стал дырявым и начал пропускать воду. Это и явилось главным фактором для восстановления покрытия.

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Тэги:  жкх, кровли, харьков
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