Как харьковские коммунальщики крыши ремонтируют (фото)

Пока погода благоприятствует решению жилищно-коммунальных вопросов наш фотокорреспондент сегодня побывал на одном из объектов по улице Зубенко, 21.
До полного восстановления кровли в этом жилом доме осталось немного. Покрытие кровли многоэтажки 21-го дома по улице Зубенко со временем прохудилось, рубероид стал дырявым и начал пропускать воду. Это и явилось главным фактором для восстановления покрытия.
Вам будет сложно раскачаться на любые дела, к которым у вас нет искреннего интереса. Скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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