22.11.2021 16:55 Виталий Хиневич

В Украине будут вакцинировать бездомных

Людей без определенного места жительства будет ожидать вакцинация от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Отмечается, что во Львове с 26 ноября будет проходить вакцинация бездомных.

Пункт вакцинации, был создан для людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.

До пятницы бездомных будут информировать о возможности прохождения вакцинации от COVID-19.

Такое решение было принято после консультаций с общественными организациями, которые помогают людям без определенного места жительства.

Медицинский пункт будет работать с 11:00 до 18:00 на улице Кирилловской, 3-а.

Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина , а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".