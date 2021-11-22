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22.11.2021  16:55   Виталий Хиневич

В Украине будут вакцинировать бездомных

Людей без определенного места жительства будет ожидать вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вакцинация в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета. 
 
Отмечается, что во Львове с 26 ноября будет проходить вакцинация бездомных.
 
Пункт вакцинации, был создан для людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации.
 
 
До пятницы бездомных будут информировать о возможности прохождения вакцинации от COVID-19. 
 
Такое решение было принято после консультаций с общественными организациями, которые помогают людям без определенного места жительства. 
 
Медицинский пункт будет работать с 11:00 до 18:00 на улице Кирилловской, 3-а. 
 
Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина, а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".
 
Источник:   Львовский городской совет
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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