22.11.2021 09:45 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 330 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 231 140 человек. Выздоровело 195 909 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 859 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 295 человек (в том числе 263 жителя города Харькова). 13 человек заболели в Богодуховском районе, 10 – в Чугуевском, 10 – в Купянском, 2 - в Лозовском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 ноября.