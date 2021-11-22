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22.11.2021  09:45   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 263 случая заражения коронавирусом в Харькове.


РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 330 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 231 140 человек. Выздоровело 195 909 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 29 859 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в пяти районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 295 человек (в том числе 263 жителя города Харькова). 13 человек заболели в Богодуховском районе, 10 – в Чугуевском, 10 – в Купянском, 2 - в Лозовском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 ноября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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