Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 188 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 268 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 230 810 человек. Выздоровело 194 449 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 978 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 ноября.
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