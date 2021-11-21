21.11.2021 10:25 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 188 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 268 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 230 810 человек. Выздоровело 194 449 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 30 978 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 ноября.