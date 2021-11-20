20.11.2021 10:45 Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 332 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 657 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 230 526 человек. Выздоровело 192 119 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 115 человек.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 ноября.