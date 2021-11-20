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20.11.2021  10:45   Виталий Хиневич

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 332 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 657 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 230 526 человек. Выздоровело 192 119 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 115 человек.

Статистика коронавируса Харьков

 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 ноября.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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