Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 332 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 657 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 230 526 человек. Выздоровело 192 119 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 33 115 человек.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 ноября.
Комментариев: 0
Звезды обещают насыщенный событиями и эмоциями день. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой.
На выходных погоду отпределяет активный циклон атлантического происхождения.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
влажность:
давление:
ветер: