19.11.2021 10:54 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 437 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 726 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 229 869 человек. Выздоровело 190 382 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 34 236 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 467 человек (в том числе 437 жителей города Харькова). 78 человек заболели в Чугуевском районе, 59 – Изюмском, 48 - Лозовском, 30 – Красноградском, 27 – Богодуховском, 17 – Купянском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 ноября.

