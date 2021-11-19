19.11.2021 10:40 Виталий Хиневич

«Экополис» Ярославского построит хаб «Укрпочты» в Харькове

Компания, конечным бенефициаром которой является Александр Ярославский, одержала победу в тендере на строительство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «GMK.center».

Отмечается, что «Экополис Харьков» намерен построить сортировочный хаб компании «Укрпочта» в Харькове.

Согласно информации электронной публичной закупки «ProZorro» создание подразделения почтовой компании обойдется в 41,8 миллионов долларов.

Сама закупка проходила по упрощенной системе из-за того, что других участников аукциона не было.

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Таким образом победитель тендера обязан предоставить дополнительные документы для оформления контрактного соглашения, чтобы начать строительные работы.

Складские комплексы должны расположиться на площади 7 гектаров, основное здание будет двухэтажным с застройкой площадью 17,2 тысяч метров квадратных.

Помимо этого будет отведено место для технического обслуживания транспортных средств «Укрпочты», зоны парковки.

На сортировочном хабе будут работать 499 человек, объект должен быть сдан в эксплуатацию до 31 декабря 2031 года.

Напомним, Игорь Терехов и Генеральный консул Германии Таня Байер на встрече подняли вопросы открытости городской власти и привлечения немецких бизнесменов в инвестиционные проекты Харькова.