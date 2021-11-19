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19.11.2021  10:40   Виталий Хиневич

«Экополис» Ярославского построит хаб «Укрпочты» в Харькове

Компания, конечным бенефициаром которой является Александр Ярославский, одержала победу в тендере на строительство.

Укрпочта создаст в Харькове хаб
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «GMK.center».
 
Отмечается, что «Экополис Харьков» намерен построить сортировочный хаб компании «Укрпочта» в Харькове. 
 
Согласно информации электронной публичной закупки «ProZorro» создание подразделения почтовой компании обойдется в 41,8 миллионов долларов. 
 
Сама закупка проходила по упрощенной системе из-за того, что других участников аукциона не было.
 
 
Таким образом победитель тендера обязан предоставить дополнительные документы для оформления контрактного соглашения, чтобы начать строительные работы. 
 
Складские комплексы должны расположиться на площади 7 гектаров, основное здание будет двухэтажным с застройкой площадью 17,2 тысяч метров квадратных.
 
Помимо этого будет отведено место для технического обслуживания транспортных средств «Укрпочты», зоны парковки. 
 
На сортировочном хабе  будут работать 499 человек, объект должен быть сдан в эксплуатацию до 31 декабря 2031 года.  
 
Напомним, Игорь Терехов и Генеральный консул Германии Таня Байер на встрече подняли вопросы открытости городской власти и привлечения немецких бизнесменов в инвестиционные проекты Харькова.
 
Источник:   GMK.center
 Тэги:  экополис, укрпочта, харьков
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