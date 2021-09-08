08.09.2021 20:33

Немецкие инвесторы посетят технопарк "Экополис ХТЗ" в Харькове

Руководитель города Игорь Терехов и Генеральный консул Германии Таня Байер на встрече подняли вопросы открытости городской власти и привлечения немецких бизнесменов в инвестиционные проекты Харькова.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Руководитель города Игорь Терехов и Генеральный консул Германии в Донецке (временный офис – в Днепре) Таня Байер встретились для того, чтобы обсудить культурное, образовательное и экономическое сотрудничество с Харьковом.

«Немецкому бизнесу нужно больше информации. У Харькова есть очень хороший город-партнер Нюрнберг, с которым сложились тесные отношения в разных сферах. Это пример того, как можно развивать отношения. Мы приглашаем немецких инвесторов на 20 сентября в Экополис ХТЗ. Я знаю, что у них есть планы на тесное сотрудничество с Харьковом», - сообщила госпожа Генеральный консул.

Помимо экономического сотрудничества Таня Байер интересовалась также вопросами поддержки временных переселенцев с Донбасса, вакцинации против COVID-19, готовности города к новой волне коронавируса. Отдельно Генеральный консул спросила Игоря Терехова о том, какие приоритеты в развитии города он намерен поставить в случае победы на предстоящих мэрских выборах.

“Первое – это открытость и полная прозрачность городской власти, - заявил Игорь Терехов о своих планах. – Харьковская мэрия этом плане должна стать лучшей в стране. Потому что именно с открытости начинается успешное сотрудничество с инвесторами, в том числе и международными. Мы начинаем также большие инфраструктурные проекты. Строительство новых станций метро, транспортных развязок. Полностью меняем философию коммунального транспорта – новые автобусы, новые трамваи, причем, не частные, а исключительно городские. В Харькове будет реализован уникальный для Украины экологический проект “Зеленый каркас”. Есть большие проекты по развитию промышленности и IT-кластера. И конечно же одним из приоритетов является повышение эффективности работы городского хозяйства”.

Наопним, ранее мы писали о том, что французская компания, которая строила Эйфелеву башню, тоннель под Ла-Маншем и Гренландский мост, готова участвовать в модернизации системы центрального теплоснабжения в Харькове.