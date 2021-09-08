08.09.2021 20:23
В Харькове нельзя будет проехать по перекрестку на Холодной горе
На перекрестке улиц Холодногорской и Нижней Гиевской в Харькове ограничат движение транспорта.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, на перекрестке улиц Холодногорская и Нижняя Гиевская нельзя будет проехать с 9:00 до 18:00 9 сентября 2021 года. По информации Департамента инфраструктуры, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали.
В это время пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в четверг вечером - с 17:30 до 19:00 будет перекрыта Пушкинская улица
на участке между улицами Свободы и Гиршмана в связи с мероприятием, которое будет проходить возле Национального фармацевтического университета. Также на Лермонтовской улице
в центре Харькова временно запрещено движение
транспорта. Ограничения будут действовать на участке между домами 17 и 19 до 17:00 24 сентября 2021 года.
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