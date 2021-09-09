09.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 сентября

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.

Харьков будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, а температура воздуха постепенно прогревается как в дневные, так и в ночные часы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+17°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. День будет спокойным и очень благоприятным.



Народные приметы. Погоду осени и зимы в этот день определяли по рябине:

если она хорошо уродила - к дождливой осени, морозной зиме;

пожелтела – бабье лето удастся, а зима придет рано и будет морозной;

поздно дала цвет, значит три месяца будет тепло;

если рябины мало – осенний сезон будет засушливым, а если много, то дождливым и холодным;

изобилие ягод говорит о том, что зима будет долгой и холодной.