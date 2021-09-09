Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 9 сентября

В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Харьков будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, а температура воздуха постепенно прогревается как в дневные, так и в ночные часы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+16°C (ощущается как +13°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+24°C (ощущается как +26°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+17°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 28%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. День будет спокойным и очень благоприятным.
Народные приметы. Погоду осени и зимы в этот день определяли по рябине:
В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть аккуратнее.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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