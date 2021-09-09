09.09.2021 07:00

День красоты: события 9 сентября

9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.

ХХ век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты.

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9 сентября отмечают свой профессиональный праздник дизайнеры-графики стран СНГ. Его учредили в 2005 году — в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных конкурсов. Работы Владимира Чайки не раз признавались лучшими на фестивалях в Брно, Варшаве, Хельсинки, Загребе, Харькове, Москве.



С каждым годом профессия дизайнера-графика становится все более востребованной в связи с развитием средств массовой информации и рекламной индустрии. Сфера деятельности таких специалистов – создание макетов для книг, газет, журналов, сайтов, компьютерных программ. Разработка шрифтов, оформление вывесок, создание рекламных модулей и коллажей — тоже дело их рук.



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А еще сегодня День тестировщика или тестера (неофициальный праздник) – отмечается в память о шуточном случае нахождения ошибки.



По легенде, 9 сентября 1945 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.



Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено – «debugging» (дословно: избавление от насекомого) – так и ныне называется процесс выявления и устранения багов – причин неправильной работы компьютера.

Также в этот день...

В 1737 году родился Луиджи Гальвани, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Гальванизация – это в честь него.



1769 – родился Иван Котляревский, украинский писатель, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы.



1776 – утверждено новое название Объединенных Колоний Америки – Соединенные Штаты Америки.



1828 – родился Лев Толстой, граф, класик русской литературы.



1886 – В столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений – первое международное соглашение в области авторского права.



1892 – Американский астроном Э. Барнард открыл пятый спутник Юпитера – Амальтею.



1893 – В Германии создан футбольный клуб «Штутгарт».



1913 – русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру высшего пилотажа «мертвая петля». Иногда можно встретить утверждение, что первым исполнителем этого трюка был французский пилот Адольф Пегу, даже приводится дата – 6 сентября 1913 года. На самом же деле Пегу продемонстрировал 21 сентября полет в положении вниз головой. Отметим также, что погиб Нестеров 8 сентября 1914 года, впервые в истории выполнив таран.



1918 – родился Борис Заходер, поэт, переводчик. «Винни-Пух и все-все-все», «Мэри Поппинс», «Питер Пэн» впервые были изданы в СССР в переводах Заходера.



1930 – родилась Надежда Румянцева, киноактриса («Девчата», «Королева бензоколонки», «Женитьба Бальзаминова»).



1952 – родился Дэйв Стюарт, английский рок-музыкант («Eurythmics», сольные проекты).



1959 – родился Эрик Серра, французский композитор, автор музыки практически ко всем фильмам Люка Бессона.



1960 – родился Хью Грант (настоящее имя Хью Джон Мунго Грант), английский киноактер («Голубоглазый Микки», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь»).



1960 – родился Вадим Степанцов, поэт, певец, автор песен («Король оранжевое лето», «Добрый вечер, Москва»), создатель «Ордена куртуазных маньеристов» и музыкальной группы «Бахыт-Компот».



1963 – в Китае впервые в неволе рождается детеныш гигантской панды.



1965 – Тибет становится автономной областью Китая.



1965 – «Роллинг Стоунз» в четвертый раз заняли первую строчку британского хит-парада с песней «Satisfaction».



1966 – родился Адам Сэндлер, американский актер («Певец на свадьбе», «Миллионер поневоле», «Клик: С пультом по жизни»).



1970 – начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 – «Жигули» по прозвищу «Копейка».



1999 – по инициативе Муаммара Каддафи на встрече глав африканских государств в Сирте (Ливия) была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства Африки. Эта организация 9 июля 2002 года была официально преобразована в Африканский союз.



2001 – в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года — именно с этого момента Unix-системы отсчитывают «внутреннее» время.



Именины отмечают: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Петр, Пимен, Полина, Савва, Сергей, Степан, Яков.