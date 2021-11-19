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19.11.2021  10:27   Евгений Клочко

Самое продолжительное лунное затмение за сотни лет: онлайн трансляция

В пятницу, 19 ноября, состоится самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение

Лунное затмение 2021 смотреть онлайн
 
В этом году лунное затмение совпадет с полнолунием. Оно началось около 8:00 по киевскому времени, а завершится в 13:00.
 
Его пик придется на 11:00, тогда тень нашей планеты закроет около 97% диска Луны.
 
К сожалению, данное событие невозможно будет лицезреть на территории Украины. Посчастливится увидеть лунное затмение жителям Северной и Южной Америки, а также некоторых регионов Европы и Азии.
 
В любом случае РЕДПОСТ предлагает увидеть это уникальное явление с помощью онлайн-трансляции.
 

Напомним, лунное затмение 19 ноября совпадет ещё и с полнолунием, астрологи считают этот период энергетически сильным и сложным, потому что в это время происходит перезагрузка, когда становится понятным то, чего же не хватало человеку для успеха и самореализации.

Тэги:  лунное затмение, онлайн, харьков
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