19.11.2021 10:27 Евгений Клочко

Самое продолжительное лунное затмение за сотни лет: онлайн трансляция

В пятницу, 19 ноября, состоится самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение

В этом году лунное затмение совпадет с полнолунием. Оно началось около 8:00 по киевскому времени, а завершится в 13:00.

Его пик придется на 11:00, тогда тень нашей планеты закроет около 97% диска Луны.

К сожалению, данное событие невозможно будет лицезреть на территории Украины. Посчастливится увидеть лунное затмение жителям Северной и Южной Америки, а также некоторых регионов Европы и Азии.

В любом случае РЕДПОСТ предлагает увидеть это уникальное явление с помощью онлайн-трансляции.

Напомним, лунное затмение 19 ноября совпадет ещё и с полнолунием, астрологи считают этот период энергетически сильным и сложным, потому что в это время происходит перезагрузка, когда становится понятным то, чего же не хватало человеку для успеха и самореализации.