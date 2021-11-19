Самое продолжительное лунное затмение за сотни лет: онлайн трансляция

В пятницу, 19 ноября, состоится самое длительное за последние несколько сотен лет и последнее в 2021 году лунное затмение
Напомним, лунное затмение 19 ноября совпадет ещё и с полнолунием, астрологи считают этот период энергетически сильным и сложным, потому что в это время происходит перезагрузка, когда становится понятным то, чего же не хватало человеку для успеха и самореализации.
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Очень важно свести риск к минимуму. Следуйте правилу: семь раз отмерь, один отрежь.
Последний рабочий день будет пасмурным, в течение дня ожидается дождь, мокрый снег.
Ежегодно 19 ноября отмечается Международный мужской день.
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