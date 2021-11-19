19.11.2021 09:05 Евгений Клочко

Лунное затмение 19 ноября: что нужно, а что категорически нельзя делать

Лунное затмение 19 ноября совпадет ещё и с полнолунием, астрологи считают этот период энергетически сильным и сложным, потому что в это время происходит перезагрузка, когда становится понятным то, чего же не хватало человеку для успеха и самореализации.



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"Ноябрь месяц – месяц особенный! Лунное затмение 19 ноября делает его неоднозначным и влияющим на события двух последующих лет. Особенность - активизация новых тем и смыслов жизни, что создаст новые обстоятельства или обновление внутри уже существующих ситуаций.

Примерно неделя после даты затмения – это период поворотных моментов и это могут быть как финалы, так и прорывы, можно говорить о завершение отношений или проектов, каких-то судебных процессах, о материальных компенсациях.", - объясняет основатель Школы астрологии Лариса Гресь.

Примечательно то, говорит астролог, что период затмений откроет новые возможности, родившимся под знаками Телец/Скорпион и закрепит достижения, родившихся под знаками Близнецы/Стрелец.

"Важно то, что уже сейчас, многие дела или проблемы обозначают себя в полной мер и именно сейчас есть смысл определиться с дальнейшим направлением приложения усилий. Особенно это касается тем, кто связанных с финансами, здесь важен правильный подход в их оптимизации и тогда можно рассчитывать на дальнейшее «везение», старт дан!

Обратить внимание следует на гибкость в отношениях, надо расстаться с привычными, но неэффективными установками, потому что они будут мешать сотрудничеству с другими людьми.

А вот в день лунного затмения и в дни вблизи него лучше не принимать важные решения и не делать шагов, меняющих жизнь", - советует Лариса Гресь.

А ещё в период с 19 и до 25 ноября можно получить поддержку в социуме, в дружеских отношениях. Может решиться какая-то финансовая проблема. Можно найти подработку или получить бонус за выполненную работу. Это именно то время, когда общение, обсуждение важных тем с друзьями и единомышленниками может быть полезным.

Кроме того, уверяет Лариса Гресь, это время деловых, дружеских и романтических знакомств, в том числе и через Интернет. Но в отношениях, которые появятся в это время важны общие интересы, а также важно сохранять высокий уровень свободы и доверия, тогда есть шанс сделать их продолжительными.

А в целом, по совету психолога, очень важно не допускать шагов, о которых придётся пожалеть, и не действовать сгоряча.