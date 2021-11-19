19.11.2021 07:00 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Очень важно свести риск к минимуму. Следуйте правилу: семь раз отмерь, один отрежь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Пришедшие в голову идеи постарайтесь запомнить или даже законспектировать. Если сейчас для их реализации нет времени или средств, но в будущем их реализация они поможет улучшить свое материальное положение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы – короли простых решений и способны найти кратчайшие пути для разбирательства в любых вопросах. А если задачка не поддастся с первого раза, эффективнее всего будет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

День будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, что-нибудь интересное произойдет обязательно.

Рак (22 июня – 23 июля)

Вы склонны все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато. Между тем, рациональных зерен в ваших рассуждениях будет достаточно много.

Лев (24 июля – 23 августа)

Весь день может уйти на обдумывание идей и планов – начиная мыслями по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Займитесь чем-нибудь интеллектуальным – именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Как вариант, можно просто сходить в музей, на экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любая банальщина будет для вас как красная тряпка для быка, грозя вылиться раздражением в адрес окружающих. Ищите гармонию в собственном интеллекте, это наполнит вас оптимизмом.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Простые решения сегодня не для вас – любой вопрос вы склонны будет усложнять до такой степени, что рискуете заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Удовольствие принесут аналитические задачки. Быть может, вы и не стяжаете славу великого стратега, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Упрочить свои позиции и улучшить имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола) вам поможет интеллект. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В голове то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего жилища. Неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Идеи, которые будут приходить в голову, будут казаться блестящими и интересными. Однако уже через пару дней они, скорее всего, покажутся им полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.