19.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 19 ноября

Последний рабочий день будет пасмурным, в течение дня ожидается дождь, мокрый снег.





Под влиянием северных циклонов VOLKER и ULRICH погода будет по-осеннему серой, облачной и ветреной. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 75%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются низкие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых.



Если стоит безветренная погода, то скоро грянут морозы.



Небо украсило множество звезд – быть холодам, а если они еще и слабо видны, то может начаться снегопад.