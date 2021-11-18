18.11.2021 20:59 Анжелика Демидова

Вакцина AstraZeneca: почему она непопулярна у харьковчан

В чем кроется секрет меньшей популярности прививки рассказал специалист.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Главком, по мнению главного санитарного врача Украины причина в том, что у неё довольно большой интервал между введением доз.

"AstraZeneca может вводиться с интервалом от 4 до 12 недель. И, несмотря на то, что Минздрав рекомендовал использовать минимальные интервалы, часто встречаем случаи, когда применялся максимальный. Такова проблема именно этой вакцины. Поэтому многие выбирают другие, чтобы быстрее прививаться, чаще всего – CoronaVac с интервалом между дозами в 14 дней", объясняет Игорь Кузин.

Второй причиной непопулярности AstraZeneca, он называет антивакцинаторские настроения и разговоры о тромбозах, связанных с введением именно этого препарата. Однако, уверяет, это не правда, т.к. сообщения не подкреплены какой-либо доказательной базой, хотя, сожалеет, их всё равно было достаточно, чтобы дискредитировать вакцину.

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Не исключено, что на выбор украинцев могли повлиять и сообщения о том, что из-за истечения срока годности придётся уничтожить 3 млн доз вакцины AstraZeneca. Как объясняет Игорь Кузин, утилизации подлежит преимущественно та партия вакцины, которая пришла в качестве гуманитарной помощи.

"Пока сложно сказать, сколько было утилизировано, поскольку эта вакцина была разослана по областям. Сейчас говорим об (утилизации) 500 тыс. доз, имевших срок действия до конца октября. Если смотреть на другие остатки AstraZeneca, то со сроком годности до 30 ноября имеется около 800 тыс. доз. С темпами вакцинации, которые есть сейчас, шансов на ее утилизацию немного. Надеемся, что ее успеют использовать", - сказал главный санврач.

При этом он добавил, что среди вакцин, которые к нам приходили как гуманитарная помощь, больше случаев утилизации не было. В настоящее время есть только партия вакцины Pfizer, которая находится на карантине, поскольку была доставлена с нарушением условий хранения.

Напомним, Минздрав хочет изменить правила адаптивного карантина , а именно ввести обязательные сертификаты вакцинации от коронавируса независимо от уровня эпидопасности, во всех зонах, кроме "зелёной".