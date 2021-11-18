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18.11.2021  20:55   Василий Голосный

Как изменился Ново-Баварский парк в Харькове после реконструкции (фото)

Парк расположен на пересечении Ново-Баварского проспекта и улицы Чехова, за КДЦ "Бавария", принадлежит Ново-Баварскому району.

Ново-Баварский парк в Харькове

На территории парка построены современные детские площадки, стадион, место для выгула собак. Обновлены прогулочные дорожки, установлены новые скамейки и фонари, появился стационарный бесплатный туалет, сообщает РЕДПОСТ.

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Тэги:  парк, ново-баварский, дк ильича, харьков, пейзаж, реконструкция
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