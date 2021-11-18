Как изменился Ново-Баварский парк в Харькове после реконструкции (фото)

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Гороскоп на 18 ноября для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Обострится конкуренция в любых сферах жизни. Чтобы реализовать предоставленные возможности, сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 18 ноября Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.