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18.11.2021  20:29   Дмитрий Колоней

ДТП: Появилось видео момента смертельной аварии в Харькове (видео)

Момент, когда была сбита пожилая харьковчанка, слили в сеть


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссы лаясь на социальные сети, в интернете появилась видеозапись момента дорожно-транспортного происшествия у поста Песочин. Машина ехала на большой скорости, не притормозив у пешеходного перехода.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Песочине вновь сбит пешеход. Карета скорой уже помощи на месте. Медики оказывают помощь человеку.

По предварительной информации на посту в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе. 

 

 

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