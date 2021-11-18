ДТП: Появилось видео момента смертельной аварии в Харькове (видео)

Момент, когда была сбита пожилая харьковчанка, слили в сеть
Как сообщает РЕДПОСТ, ссы лаясь на социальные сети, в интернете появилась видеозапись момента дорожно-транспортного происшествия у поста Песочин. Машина ехала на большой скорости, не притормозив у пешеходного перехода.
Читайте также: ДТП в Харькове: пешеход отлетел от мощного удара машины - момент аварии (видео)
Напомним, ранее мы писали о том, что в Песочине вновь сбит пешеход. Карета скорой уже помощи на месте. Медики оказывают помощь человеку.
По предварительной информации на посту в Песочине 71-летний водитель на Citroen сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Комментариев: 0
Обострится конкуренция в любых сферах жизни. Чтобы реализовать предоставленные возможности, сосредоточьтесь на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Этот День был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.
влажность:
давление:
ветер: