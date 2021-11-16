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16.11.2021  16:20   Виталий Хиневич

В Харькове откроют ещё один пункт вакцинации

В Харькове расширяют сеть прививочных пунктов, где желающие могут бесплатно сделать прививку от коронавируса, выбрав для этого любую вакцину.

Вакцинация Харьков
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время пресс-брифинга заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан.
 
 Ещё один пункт вакцинации планируют открыть в посёлке Пятихатки.
 
" Мы сейчас организовываем работу амбулатории в Пятихатках, это филиал 28 больницы и я думаю, до конца недели мы откроем там пункт вакцинации. Мы делаем всё, что можно сделать по этому вопросу со своей стороны, а к харьковчанам у нас одна просьба прийти в наши пункты и провакцинироваться, потому что это необходимо", - сказала вице-мэр.
 
 
Также она сообщила, что в Харькове уже проведено почти 595 тысячи вакцинаций. Одну дозу вакцины получили более 347 тысячи человек и почти 245 тысяч привитых двумя дозами. Среди детей старше 12 лет привиты - 831 подросток. За один день в городе вакцинируется примерно 7, 5 тысяч желающих, за минувшие сутки - 7712. Однако темпы вакцинации, уверяет вице-мэр необходимо наращивать. 
 
«Это необходимо, в ином случае мы никогда не выйдем из этой беды. Ведь пока с такими темпами провакцинируется последний, первый уже заболеет. Так коллективный иммунитет мы не сформируем. Приходите и защитите себя, у нас работают все поликлиники, центры и пункты, в том числе и на рынках города, и в торговых центрах", - подчеркнула вице-мэр. 
 
Напомним, Сингапур больше не будет оплачивать лечение COVID-19 невакцинированных жителей страны.
 
Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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