16.11.2021 16:10

Подбираем сережки для маленькой модницы

Не только взрослые женщины любят драгоценности – многие девочки также проявляют большой интерес к ювелирным изделиям. Желая порадовать дочку, сестру, племянницу или внучку, стоит презентовать ей личные серьги – самое популярное украшение для представительниц прекрасного пола. А о тонкостях выбора ювелирного изделия мы поговорим в этом материале.

На каком металле лучше остановиться

В целом особой разницы между золотом и серебром для детских сережек нет (за исключением разве что стоимости). Поэтому рациональнее всего отталкиваться от бюджета. Если решили остановиться на серебряном украшении – выбирайте изделия 925 пробы, которая считается наиболее оптимальной по ювелирным характеристикам (высокой устойчивости к воздействиям извне, долговечности, неизменному внешнему виду).

Неплохая альтернатива – сережки для девочек из лунного металла с позолотой. Внешне ничем не отличаются от полностью золотых, зато стоят на порядок дешевле. Но надевайте серебряные серьги малышке только после полного заживления ранок от проколов ушей.

Особенности дизайна

Главное правило – учитывать пожелания маленькой модницы. Если она уже достаточно большая, то вполне может участвовать в процессе покупки украшения. Основные предпочтения по стилю для девочек:

Объекты животного или растительного мира. Цветы, листочки, деревья, фрукты или ягоды, забавные фигурки зверей – удачные варианты для девчачьих сережек. Сказочные или мультяшные персонажи. Дети их просто обожают, малышка придет в восторг от украшений с изображением любимого героя или героини.

Можно также выбрать красивые сережки для девочек, инкрустированные эффектным набором из разноцветных камней. Такие изделия модница сможет носить и в более взрослом возрасте. Но не стоит приобретать серьги с камнями для совсем маленьких девочек – до 4-5 лет. Исключением могут стать модели с небольшим количеством миниатюрных самоцветов.

Какой должна быть застежка

Говоря про детские сережки, нельзя пренебрегать этим параметром выбора. Главные критерии – надежность и комфорт в носке. Наиболее оптимальными считаются следующие варианты застежек:

Пусеты – надежно крепятся к мочкам ушей, их не нужно снимать перед сном/занятиями физической активностью. Английская застежка – подойдет для девочки трехлетнего возраста и старше. Отдайте предпочтение лаконичным моделям небольшого размера, чтобы не утяжелять мочки ушей. Французская застежка – легко открывается и закрывается, но может цепляться за волосы, одежду. Поэтому такие сережки не подойдут для слишком подвижных девочек, а также для занятий физической активностью.

Неплохой вариант застежки – кольца-конго. Главное – выбирать миниатюрные украшения, которые не будут травмировать нежные детские ушки. Помните, что массивные серьги для девочек в принципе неприемлемы. Оптимальный вес пары не должен превышать 2 г.

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