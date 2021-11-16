Подбираем сережки для маленькой модницы

Не только взрослые женщины любят драгоценности – многие девочки также проявляют большой интерес к ювелирным изделиям. Желая порадовать дочку, сестру, племянницу или внучку, стоит презентовать ей личные серьги – самое популярное украшение для представительниц прекрасного пола. А о тонкостях выбора ювелирного изделия мы поговорим в этом материале.
В целом особой разницы между золотом и серебром для детских сережек нет (за исключением разве что стоимости). Поэтому рациональнее всего отталкиваться от бюджета. Если решили остановиться на серебряном украшении – выбирайте изделия 925 пробы, которая считается наиболее оптимальной по ювелирным характеристикам (высокой устойчивости к воздействиям извне, долговечности, неизменному внешнему виду).
Неплохая альтернатива – сережки для девочек из лунного металла с позолотой. Внешне ничем не отличаются от полностью золотых, зато стоят на порядок дешевле. Но надевайте серебряные серьги малышке только после полного заживления ранок от проколов ушей.
Главное правило – учитывать пожелания маленькой модницы. Если она уже достаточно большая, то вполне может участвовать в процессе покупки украшения. Основные предпочтения по стилю для девочек:
Можно также выбрать красивые сережки для девочек, инкрустированные эффектным набором из разноцветных камней. Такие изделия модница сможет носить и в более взрослом возрасте. Но не стоит приобретать серьги с камнями для совсем маленьких девочек – до 4-5 лет. Исключением могут стать модели с небольшим количеством миниатюрных самоцветов.
Говоря про детские сережки, нельзя пренебрегать этим параметром выбора. Главные критерии – надежность и комфорт в носке. Наиболее оптимальными считаются следующие варианты застежек:
Неплохой вариант застежки – кольца-конго. Главное – выбирать миниатюрные украшения, которые не будут травмировать нежные детские ушки. Помните, что массивные серьги для девочек в принципе неприемлемы. Оптимальный вес пары не должен превышать 2 г.
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