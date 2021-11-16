16.11.2021 15:55 Виталий Хиневич

В Верховной Раде Украины появится должность диджитал-директор Tik-Tok

Новое должностное лицо будет заниматься освещением работы парламентариев в социальных сетях и в Tik-Tok.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Бабель».

Отмечается, что в законодательном органе страны появится должность диджитал-директора.

Одной из основных задач директора будет кураторство съемок клипов и видеороликов о Раде и народных избранниках. Готовый материал будут распространять в социальных сетях.

Кроме этого, планируют приглашать на экскурсию известных тиктокеров в стены парламента.

Когда именно будет старт проекта, еще не известно, занять должность, возможно, сможет человек из партийного офиса "Слуги народа".

Напомним, подростки Харькова снимают на машинах колпачки на ниппель и выкладывают «фотоколлекции» в Tik Tok