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16.11.2021  15:55   Виталий Хиневич

В Верховной Раде Украины появится должность диджитал-директор Tik-Tok

Новое должностное лицо будет заниматься освещением работы парламентариев в социальных сетях и в Tik-Tok.

TIK-TOK в Верховной Раде Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Бабель». 
 
Отмечается, что в законодательном органе страны появится должность диджитал-директора.
 
Одной из основных задач директора будет кураторство съемок клипов и видеороликов о Раде и народных избранниках. Готовый материал будут распространять в социальных сетях.
 
Кроме этого, планируют приглашать на экскурсию известных тиктокеров в стены парламента. 
 
Когда именно будет старт проекта, еще не известно, занять должность, возможно, сможет человек из партийного офиса "Слуги народа". 
 
Напомним, подростки Харькова снимают на машинах колпачки на ниппель и выкладывают «фотоколлекции» в Tik Tok.
 
Источник:   Бабель
 Тэги:  tik-tok, верховная рада, харьков
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