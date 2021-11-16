16.11.2021 15:49 Дмитрий Колоней

Избивал жену, угрожая ножом: в Харькове домашнему насильнику светит два года тюрьмы

Мужчине, издевавшемся над матерью при ребенке, сообщили о подозрении.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылая на сайт Национальной полиции, к стражам порядка с жалобой на противоправные действиях мужчины с мая 2021 года неоднократно обращалась 43-летняя женщина. Злоумышленник избивал и унижал ее в присутствии ее 8-летнего сына, нецензурно бранясь и угрожая ножом.

Инспекторы сектора противодействия домашнему насилию Харьковского райуправления полиции каждый раз выезжали на вызовы, пять раз составляя в отношении обидчика протоколы об административных правонарушениях (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) и выносили срочные запретительные предписания с целью недопущения повторного совершения фактов домашнего насилия. Киевским районным судом г. Харькова по составленным протоколам было наложено на обидчика взыскание в виде штрафа.

Но на мужчину это не подействовало и он продолжал совершать домашнее насилие. Следователями по указанным фактам было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 15 ноября 41-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, как девочка с братом спасались на заброшке под Харьковом, так как дочь сильно избивал отец