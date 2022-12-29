29.12.2022 09:40 Евгений Клочко

Разновидности сережек

Сережки — это стандартные и всем привычные, но в то же время удивительные украшения. Они чудесным образом преображают женские образы, подчеркивая черты лица и элементы гардероба.

И если в старину красивые сережки были в дефиците, то сегодня девушки столкнулись с противоположной проблемой. Теперь их выбор настолько огромен, что современным модницам приходится подолгу изучать витрины ювелирных магазинов. Самый большой ассортимент вы найдете в интернет-магазине Золотой Век, который признан одним из лидеров ювелирной индустрии.

Какие виды сережек представлены в продаже?

Сережки сегодня отличаются большим разнообразием, но можно выделить наиболее популярные разновидности:

Протяжки. В таких изделиях отсутствуют застежки, поскольку они буквально протягиваются через отверстие в ухе и держатся за счет своего веса. Пусеты. Это те самые гвоздики, которые обычно становятся первыми украшениями в жизни девочки, но существуют и взрослые разновидности. Конго. Так называют кольца для ушей, которые считаются одними из древнейших украшений. Очень популярны среди страстных и обаятельных женщин. Подвески. Это сравнительно длинные и подвижные украшения, которые покачиваются в такт движений своей обладательницы. Каффы. Еще одна разновидность сережек, у которых отсутствует замок. Их цепляют за ушную дугу или одевают в качестве клипсы. Кисточки. Эти изделия можно считать разновидностью протяжек, у которых нижняя часть выполнена в форме одноцветной кисточки. Джекеты. Они состоят из двух частей, причем одна из них располагается позади мочки уха и добавляет вашему образу интересную изюминку. Клаймберы. Эти необычные аксессуары имеют вытянутую форму и как бы поднимаются по ушной дуге, отсюда и произошло их название (от английского “climb” — “подниматься”).

Как правильно выбрать сережки?

Помните, что сережки акцентируют внимание на вашем лице, поэтому они способны его визуально расширять, вытягивать или менять форму. Если у вас круглое лицо, то выбирайте прямоугольные, овальные или каплевидные изделия. Кольца конго и другие круглые разновидности — это не ваш вариант. Больше всего повезло обладательницам овального лица, поскольку им подходят любые формы. Если лицо квадратное, тогда лучшим выбором будут круглые изделия. Желательно, чтобы они были изящными и неброскими. Обладательницам сердцевидного лица больше всего подходят вытянутые сережки с подвесками. А если у вас вытянутая и узкая форма головы, сделайте ставку на геометрию: треугольники, квадраты, ромбы.