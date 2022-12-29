Разновидности сережек

Сережки — это стандартные и всем привычные, но в то же время удивительные украшения. Они чудесным образом преображают женские образы, подчеркивая черты лица и элементы гардероба.
И если в старину красивые сережки были в дефиците, то сегодня девушки столкнулись с противоположной проблемой. Теперь их выбор настолько огромен, что современным модницам приходится подолгу изучать витрины ювелирных магазинов. Самый большой ассортимент вы найдете в интернет-магазине Золотой Век, который признан одним из лидеров ювелирной индустрии.
Сережки сегодня отличаются большим разнообразием, но можно выделить наиболее популярные разновидности:
Помните, что сережки акцентируют внимание на вашем лице, поэтому они способны его визуально расширять, вытягивать или менять форму. Если у вас круглое лицо, то выбирайте прямоугольные, овальные или каплевидные изделия. Кольца конго и другие круглые разновидности — это не ваш вариант. Больше всего повезло обладательницам овального лица, поскольку им подходят любые формы. Если лицо квадратное, тогда лучшим выбором будут круглые изделия. Желательно, чтобы они были изящными и неброскими. Обладательницам сердцевидного лица больше всего подходят вытянутые сережки с подвесками. А если у вас вытянутая и узкая форма головы, сделайте ставку на геометрию: треугольники, квадраты, ромбы.
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