На рынке в Харькове поймали дерзкого воришку (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел инцидент на рынке. Здесь воришка украл вещи. История произошла на Центральном рынке. Но преступник был пойман за руку продавцами и присутствовавшими харьковчанами. К вору поспешил напарник, отдавая деньги за краденное.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто. Это произошло на парковке возле одного из супермаркетов.
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Желание внести свой вклад в общее дело сегодня особенно велико. В такие дни люди остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
Уже с самого утра в Харькове распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков.
16 ноября в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи, а повод для этого родился в Харькове.
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