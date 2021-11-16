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16.11.2021  16:37   Дмитрий Колоней

На рынке в Харькове поймали дерзкого воришку (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел инцидент на рынке. Здесь воришка украл вещи. История произошла на Центральном рынке. Но преступник был пойман за руку продавцами и присутствовавшими харьковчанами. К вору поспешил напарник, отдавая деньги за краденное.

 

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто. Это произошло на парковке возле одного из супермаркетов.

 

Тэги:  кража, воровство, харьков, пойман вор, рынок
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