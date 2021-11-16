16.11.2021 16:37 Дмитрий Колоней

На рынке в Харькове поймали дерзкого воришку (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел инцидент на рынке. Здесь воришка украл вещи. История произошла на Центральном рынке. Но преступник был пойман за руку продавцами и присутствовавшими харьковчанами. К вору поспешил напарник, отдавая деньги за краденное.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчане поймали рецидивиста, обокравшего авто. Это произошло на парковке возле одного из супермаркетов.