16.11.2021 16:51 Евгений Клочко

В Харькове восстановили 24 автобусных маршрута, на которых работают турецкие Карсаны

В Харькове восстановили заброшенные частными перевозчиками маршруты, на которых работают новые турецкие автобусы «Карсан».



В Харькове восстановили 24 автобусных маршрута, на которых работают турецкие Карсаны



Об сообщает РЕПОСТ со ссылкой на Департаменте инфраструктуры Харьковского городского совета.

В профильном департаменте сообщили, что турецкие автобусы "Karsan" в настоящее время автобусы обслуживают следующие маршруты: №17, 20, 21, 31, 33, 50, 59, 64, 68, 82, 89, 110, 204, 205, 217, 224, 231, 233, 245, 247, 260, 268, 272, 280.

Всего же на этих маршрутах работают 67 единиц подвижного состава.

Стоит отметить, что коммунальное предприятие "Салтовское трамвайное депо" планирует приобрести автоматическую мойку для турецких автобусов Karsan. На приобретение моечного комплекса предприятие готово выделить 850 000 гривен.

Напомним, Напомним, в сентябре 2021 года в городе начали курсировать новые турецкие автобусы Karsan. Их запустили на маршруты, брошенные перевозчиками в период локдауна из-за неприбыльности.