    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Афера на полмиллиона: под Харьковом будут судить мошенника-госрегистратора (фото)
16.11.2021  17:19   Дмитрий Колоней

Афера на полмиллиона: под Харьковом будут судить мошенника-госрегистратора (фото)

Чиновник незаконно зарегистрировал нового владельца квартиры под арестом в Харькове.


Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, было установлено, что в ноябре 2017 года к госрегистратору обратилось общество с ограниченной ответственностью с заявлением о регистрации прав на квартиру, расположенную в Харькове.
 
Чиновник незаконно зарегистрировал и внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности за обществом на квартиру, которая находилась в ипотеке. При этом на момент заключения ипотечного договора законодателем не предусматривалось возможности передачи ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки в счет выполнения основного обязательства только при наличии оговорки в ипотечном договоре, а в соответствии со ст.58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности.
 
 
Также данная квартира находилась под арестом, что по Закону Украины «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», является основанием для отказа в государственной регистрации. В итоге нарушиваший закон чиновник противоправно лишил физическое лицо права собственности, чем нанес материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
 
Криминал Харьков: Ждет суда госрегистратор, совершивший аферу с квартирой на полмиллиона
 
В настоящее время обвинительный акт в отношении государственного регистратора направлен в Змиевский районный суд Харьковской области. Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Чугуевского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области. В случае, если обвинение будет доказано, чиновнику светит наказание от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.
 
Напомним, ранее мы псали об убийстве и афере с квартирой в Харькове. О том, как у мошенников отобрали квартиру умершей.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, незаконная регистрация, змиев, чугуев
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Криминал и происшествия В Харькове лжегазовики ходили по квартирам пенсионеров 05.11 Криминал и происшествия Незаконное строительство в Харькове: ушлых дельцов могут лишить собственности 05.11 Криминал и происшествия Махинации на 8 миллионов: под Харьковом отменят незаконные договора
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 