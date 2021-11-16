16.11.2021 17:19 Дмитрий Колоней

Афера на полмиллиона: под Харьковом будут судить мошенника-госрегистратора (фото)

Чиновник незаконно зарегистрировал нового владельца квартиры под арестом в Харькове.



Прокуратура

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, было установлено, что в ноябре 2017 года к госрегистратору обратилось общество с ограниченной ответственностью с заявлением о регистрации прав на квартиру, расположенную в Харькове.

Чиновник незаконно зарегистрировал и внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности за обществом на квартиру, которая находилась в ипотеке. При этом на момент заключения ипотечного договора законодателем не предусматривалось возможности передачи ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки в счет выполнения основного обязательства только при наличии оговорки в ипотечном договоре, а в соответствии со ст.58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности.

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Также данная квартира находилась под арестом, что по Закону Украины «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», является основанием для отказа в государственной регистрации. В итоге нарушиваший закон чиновник противоправно лишил физическое лицо права собственности, чем нанес материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении государственного регистратора направлен в Змиевский районный суд Харьковской области. Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Чугуевского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области. В случае, если обвинение будет доказано, чиновнику светит наказание от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

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