16.11.2021 17:19 Дмитрий Колоней
Афера на полмиллиона: под Харьковом будут судить мошенника-госрегистратора (фото)
Чиновник незаконно зарегистрировал нового владельца квартиры под арестом в Харькове.
Прокуратура
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя Чугуевской окружной прокуратуры Сергея Прилуцкого, было установлено, что в ноябре 2017 года к госрегистратору обратилось общество с ограниченной ответственностью с заявлением о регистрации прав на квартиру, расположенную в Харькове.
Чиновник незаконно зарегистрировал и внес в Государственный реестр прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности за обществом на квартиру, которая находилась в ипотеке. При этом на момент заключения ипотечного договора законодателем не предусматривалось возможности передачи ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки в счет выполнения основного обязательства только при наличии оговорки в ипотечном договоре, а в соответствии со ст.58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратной действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности.
Также данная квартира находилась под арестом, что по Закону Украины «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», является основанием для отказа в государственной регистрации. В итоге нарушиваший закон чиновник противоправно лишил физическое лицо права собственности, чем нанес материальный ущерб на сумму более полумиллиона гривен.
В настоящее время обвинительный акт в отношении государственного регистратора направлен в Змиевский районный суд Харьковской области. Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции №2 Чугуевского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области. В случае, если обвинение будет доказано, чиновнику светит наказание от пяти до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.
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