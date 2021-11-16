16.11.2021 17:30

В Харькове "консервируют" на зиму фонтан с оркестром обезьян

Фонтан с обезьянами, расположенный у входа в обновленный Харьковский зоопарк, прекращает свою работу на период холодов. Его "консервируют" на зиму.

Укрывают фонтан в несколько этапов – и этот процесс не прост. Еще на прошлой неделе в нем спустили воду, затем были сняты внутренние конструкции, которые должны пройти профилактику - это определенные насосы, звуковое оборудование. Все это сделано для того, чтобы уберечь конструкцию от морозов, говорит пресс-секретарь СКП "Харковзеленстрой" Алексей Комяков.

Следующим этапом будет установка специального купола, который должен полностью укрыть ансамбль.

"Высота металлоконструкции порядка 20-ти метров и в диаметре 16 метров. Она накроет сам фонтан. После она должна немножечко отстояться, чтобы все село и "устаканилось". А дальше будут затягивать баннером, чтобы это было эстетично и красиво" - говорит Алексей Комяков.

Фонтан возле Харьковского зоопарка, говорят коммунальщики, является завершающим этапом "консервации" всех городских фонтанов. Последней эту локацию выбрали не случайно, композиция с обезьянами требует особого внимания.

"На все работы с фонтаном уходит порядка двух недель. Если по городу фонтан требует день-два, то этот фонтан требует большего внимания. Потому что сама конструкция сложная и в ней много элементов, которые нужно собрать. Например, сам купол собирается, ориентировочно, три-четыре дня," - подчеркивает пресс-секретарь СКП "Харьковзеленстрой"

Локацию с мартышками, как и все остальные фонтаны Харькова, откроют уже с наступлением теплой погоды - весной.

Напомним, ранее сезон закончился у фонтанов возле ХНАТОБа и у Зеркальной струи.