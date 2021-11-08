08.11.2021 12:25 Наталья Иванова

Харьковские фонтаны «законсервировали» до весны (фото)

Они уходят на зимнюю спячку. И уже до весны харьковчане не увидят их увлекательной игры струй воды днем и света вечером. Городские коммунальщики приступили к «консервированию» фонтанов. У театра оперы и балета таких несколько. Оборудование уже отключено, выпускается вода.





На балансе коммунального предприятия «Харьковзеленстрой» находится 20 фонтанов. Уже отключили 18 и в планах, до конца недели, отключить ещё 2 фонтана. Это будут завершающие фонтаны и мы переходим в зимний режим, сообщил РЕДПОСТ пресс-секретарь «Харьковзеленстрой» Алексей Комяков.



Снижение температурных показателей и минусовая температура ночью может повредить оборудование, добавляет Алексей Комяков. Трубы и оборудование может просто разорвать.



«Консервация» фонтанов в себя включает очистку от мусора и ила, так же демонтаж оборудования насосного, осветительного, форсунок и так далее. Чаши моются мойкой высокого давления, дополнительно может использоваться химия, допустим хлорная известь. Наросты, которые по бокам, на стенках и на дне – это биологические бактерии, водоросли и так далее. В зимнее время всё фонтанное оборудование, включая светильники и насосное оборудование и всё остальное, – ремонтируется, диагностируется и проходит техобслуживание, рассказал начальник участка фонтанов «Харьковзеленстрой» Степан Алещенков.



На «консервацию» одного фонтана, добавляет Степан Алещенков, у бригады коммунальщиков уходит около дня. А вот чтобы подготовить к зиме каскад озер в саду Шевченко ушло больше времени. Пять дней, потому что объемы слишком большие. Теперь увидеть игру фонтанов харьковчане и гости Харькова смогут лишь только весной. Когда их запустят, будет известно только в следующем году, главный фактор – теплая погода и отсутствие заморозков.

Напомним, ранее мы писали, что очистные сооружения Комплекса по перекачке и очистке сточных вод коммунального предприятия «Харьковводоканал» на 100% готовы к работе в зимний период.

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