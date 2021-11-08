08.11.2021 12:45 Евгений Клочко

Назвался Николаем: в Харькове фейковый сотрудник СТО угнал авто

Злоумышленник, представившись работником станции технического обслуживания автомобилей, взял предоплату у клиента и угнал авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

По информации правоохранителей, 10 октября потерпевший оставил для техобслуживания на одной из СТО свой автомобиль Volkswagen Passat. По просьбе сотрудника автосервиса Николая он оставил предоплату в сумме 500 грн. На следующий день хозяин авто позвонил в СТО узнать как дела с автомобилем, однако услышал, что данного автомобиля у них нет и мастера по имени Николай также никогда не было.

Через два дня после заявления об угоне автомобиль Volkswagen Passat был обнаружен недалеко от станции Купянск-Сортировочный, где "Николай" спрятал его. Мужчина был задержан, когда пришел к автомобилю.

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Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления житель Ковшаровки. Ему было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове накрыли банду элитных автоугонщиков. К совершению серии угонов автомобилей на территории нескольких областей была причастна преступная группировка с межрегиональными связями.