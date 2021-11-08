ДТП в Харькове: авто влетело в дерево, водитель лежит на дороге (фото)

Об аварии на Алексеевке сообщили очевидцы в соцсетях.
Как пишет РЕДПОСТ, утром 8 ноября на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской столкнулись легковые автомобили.
По информации очевидцев, водитель Lanos не остановился на знак «стоп» перед перекрестком, который относится к «слепым» – то есть плохо просматриваются машины, пересекающие его в перпендикулярном направлении.
От удара Lanos вылетел в проезжей части и врезался в дерево. Вторая машина тоже получила сильные механические повреждения – удар пришелся со стороны водительского сидения. Водитель одного из столкнувшихся автомобилей до приезда скорой лежал на асфальте. О состоянии второго водителя сведений нет.
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Официальная информация уточняется.
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