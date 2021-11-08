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08.11.2021  13:00   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: авто влетело в дерево, водитель лежит на дороге (фото)

Об аварии на Алексеевке сообщили очевидцы в соцсетях.

ДТП в Харькове: Ланос врезался в дерево на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской

Как пишет РЕДПОСТ, утром 8 ноября на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской столкнулись легковые автомобили.

По информации очевидцев, водитель Lanos не остановился на знак «стоп» перед перекрестком, который относится к «слепым» – то есть плохо просматриваются машины, пересекающие его в перпендикулярном направлении.

От удара Lanos вылетел в проезжей части и врезался в дерево.  Вторая машина тоже получила сильные механические повреждения – удар пришелся со стороны водительского сидения. Водитель одного из столкнувшихся автомобилей до приезда скорой лежал на асфальте. О состоянии второго водителя сведений нет.

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Официальная информация уточняется.

Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, бросившем умирать пассажира под Харьковом. Сбежавший 41-летний  мужчина, устроивший смертельное ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма, был пойман полицией.
 
ДТП в Харькове: Ланос врезался в дерево на перекрестке улиц Ляли Убийвовк и Целиноградской
Тэги:  дтп, харьков
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