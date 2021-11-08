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08.11.2021  13:42   Евгений Клочко

Харьковский зоопарк приехал к жителям Северной Салтовки (фото)

Жители Северной Салтовки в эти выходные имели возможность провести уикэнд с зоопарком, да еще и не покидая пределов своего микрорайона.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
 
Для жителей района подготовили тематические конкурсы, викторины и мастер-классы, которые в считанные минуты увлекли и маленьких, и взрослых участников. Развлекательно-образовательная программа была максимально разнообразная, но в том или ином моменте связанная с Харьковским зоопарком или его подопечными.
 
Детишек особенно заинтересовал мастер-класс, где из шишек и ниток можно было создать медведя или филина. Или с помощью блесток нарисовать любимое животное нашего зоопарка – здесь лидером был белый лебедь. Проверить знания можно было в викторине «Самые страшные животные: правда и мифы», а получить звание лучшего ботаника, назвав, с какого дерева тот или иной листочек. Атмосферу праздника и веселья своими конкурсами и эстафетами, а также остроумными шутками и оригинальными загадками создавал озорной и неугомонный клоун.
 
 
В результате все участники получили заряд позитива и новых знаний, а также памятные сувениры и подарки от Харьковского зоопарка. А поскольку активности проходили на природе, уикенд получился стопроцентно полезным! 
 
Напомним, в Харьковском зоопарке в новый вольер ступила лапа амурского тигра Елисея.
 
Сейчас, шаг за шагом красавчик осваивает свои новые владения в экспозиции «Тропа тигра», площадь которых составляет почти 5000 м². И это самые большие в Украине вольеры для амурских тигров, которые высоко оценены Европейской программой по размножению амурских тигров ЕАЗА.

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Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
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