08.11.2021 14:05

Кому может навредить некачественный перевод?

Иногда неправильный перевод может быть смешным: вы наверняка видели потешные переводы меню или вывесок за рубежом. Но как только ошибка приводит к срыву договоренностей с инвестором или использованию неправильной дозировки лекарственного препарата, никому не до смеха.

В этой статье рассмотрим последствия плохого перевода в разных отраслях.

Профессиональные переводчики умеют передавать стиль, смысл и культурные особенности при помощи целевого языка, уделяя внимание мельчайшим деталям. Когда речь идет о важных документах, их перевод должен быть максимально точным и воплощать замысел оригинала.



Инвестиции в качественный перевод уберегут вас не только от лишних затрат, но и от возможного позора, потери бизнеса или, в худшем случае, медицинских ошибок.

Последствия плохого перевода в бизнесе

Последствиями некачественного перевода в сфере бизнеса может быть ущерб имиджу компании.

Также может случиться так, что ваше маркетинговое обращение будет восприниматься как оскорбительное, если при переводе не будут учтены культурные аспекты. Вследствие этого шансы на плодотворное сотрудничество с иностранными партнерами уменьшатся, а клиенты не захотят иметь дела с такой продукцией. Приведем несколько возможных последствий:

принятие коммерческих решений на основе ошибочных данных;

судебные иски по причине предоставления ложных сведений;

избыточные издержки;

лишние времязатраты;

вред репутации;

пропущенные дедлайны;

потеря клиентов;

конфликты с партнерами.

Последствия плохого перевода в медицине

Медицинские работники не смогут выполнять свою работу надлежащим образом, не располагая корректной информацией. На врачей и медсестер возлагается большая ответственность за пациентов, а при наличии языкового барьера возрастает вероятность ошибки, ведь это потенциально может привести к вреду для здоровья пациентов или даже их смерти.

Последствия плохого перевода в юриспруденции

В сфере права одно-единственное слово может исказить значение документа. По этой причине крайне важно обращать внимание на мельчайшие детали при работе с важными документами, которые могут изменить вашу жизнь в случае ошибке в переводе. Это касается разнообразных лицензий, патентов, документов о праве собственности и т. д.

Как избежать ошибок в переводе

Самый надежный способ — найти надежного поставщика переводческих услуг. Убедитесь, что в бюро переводов налажены процессы проверки и обеспечения качества. Например, согласно переводческому стандарту ISO 17100:2015, над переводом должны работать несколько исполнителей — переводчик, редактор и корректор. Мы также применяем специальные лингвистические программы для проверки и устранения ошибок «человеческого фактора». Это позволяет гарантировать точность всех аспектов перевода — от лингвистического до культурного.