08.11.2021 14:28 Рита Парфенова

В Жихаре не хватает e-ticket: петиция

Жители Жихаря просят установить терминалы для оплаты проезда по маршруту недавно запущенного муниципального автобуса.





Как пишет РЕДПОСТ, соответствующая петиция опубликована 8 ноября на сайте Харьковского горсовета.



Ее автор Ирина Рыбакова пишет, что в Жихаре запустили два маршрута, на которых можно рассчитываться картой E-ticket.



«Чуть более года назад в Жихарь был запущен троллейбусный маршрут №49 с возможностью оплаты проезда картой E-ticket. Недавно на автобусном маршруте №68 транспортный состав был заменен на автобусы фирмы KARSAN в которых оплатить проезд можно ТОЛЬКО картой E-ticket», – говорится в петиции.



Также автор петиции отмечает, что в поселке нет терминалов для покупки и пополнения E-ticket.



«Убедительная просьба установить несколько терминалов по маршруту следования троллейбуса № 49 и автобуса №68П», – говорится в тексте петиции.

За три часа после опубликования петиции ее подписали 4 человека. Чтобы прошение рассмотрели, оно должно набрать 5 000 подписей за 90 дней.



Напомним, ранее мы писали, что харьковчане просят запустить коммунальный автобусный на Основу, по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского. Прошение о транспорте еще можно подписать в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.