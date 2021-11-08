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08.11.2021  14:28   Рита Парфенова

В Жихаре не хватает e-ticket: петиция

Жители Жихаря просят установить терминалы для оплаты проезда по маршруту недавно запущенного муниципального автобуса.

Петиция об установке автоматов e-ticket в Жихаре. Новости Харькова

Как пишет РЕДПОСТ, соответствующая петиция опубликована 8 ноября на сайте Харьковского горсовета.

Ее автор Ирина Рыбакова пишет, что в Жихаре запустили два маршрута, на которых можно рассчитываться картой E-ticket.

«Чуть более года назад в Жихарь был запущен троллейбусный маршрут №49 с возможностью оплаты проезда картой E-ticket. Недавно на автобусном маршруте №68 транспортный состав был заменен на автобусы фирмы KARSAN в которых оплатить проезд можно ТОЛЬКО картой E-ticket», – говорится в петиции.

Также автор петиции отмечает, что в поселке нет терминалов для покупки и пополнения E-ticket.

«Убедительная просьба установить несколько терминалов по маршруту следования троллейбуса № 49 и автобуса №68П», – говорится в тексте петиции.

За три часа после опубликования петиции ее подписали 4 человека. Чтобы прошение рассмотрели, оно должно набрать 5 000 подписей за 90 дней.

Напомним, ранее мы писали, что харьковчане просят запустить коммунальный автобусный на Основу, по маршруту улица Валдайская – улица Достоевского. Прошение о транспорте еще можно подписать в разделе петиций сайта Харьковского горсовета.

Тэги:  петиция, харьков
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