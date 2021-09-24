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24.09.2021  19:02   

Диканёвские очистные сооружения в Харькове готовы к зиме

Харьковские очистные сооружения на 100% готовы к работе в зимний период.


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Об этом сообщил корреспонденту портала РЕДПОСТ заместитель директора Комплекса по перекачке и очистке сточных вод коммунального предприятия «Харьковводоканал» Тимур Горбунов.
 
«На диканёвских очистных сооружениях водоотведения №1 проведена замена трубопроводов, запорной арматуры и циркуляционного оборудования. Также установлен современный газовый водонагревательный котел, который даст возможность сэкономить до 30% газа. То есть один современный котел с автоматическим  регулированием заменяет три старого образца. Способствует этому и установленная новая система учета и распределения газа, которая позволяет оптимально расходовать энергоресурсы»,  - отметил Тимур Горбунов.
 
Модернизация объектов водоотведения дает возможность  более эффективно справляться с производственными задачами, экономить дорогостоящие энергоресурсы. Около 40 канализационных насосных станций были ещё несколько лет назад полностью переведены на электрическое отопление, что дает возможность существенно снизить расходы.
 
Готовы к зиме и остальные комплексы КП "Харьковводоканал", говорит Тимур Горбунов.
 
Готовность всех объектов водоканала к эффективной и безаварийной работе в осенне-зимний период несомненно порадует харьковчан.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что коммунальное предприятие "Харьковблагоустройство" заготовило достаточное количество песчано-солевой смеси в рамках подготовки к зимнему периоду.

Фотогалерея

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Тэги:  диканевка, отопительный сезон, харьков, очистные сооружения. зимний период, подготовка
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