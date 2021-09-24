24.09.2021 19:02

Диканёвские очистные сооружения в Харькове готовы к зиме

Харьковские очистные сооружения на 100% готовы к работе в зимний период.



РЕДПОСТ

Об этом сообщил корреспонденту портала РЕДПОСТ заместитель директора Комплекса по перекачке и очистке сточных вод коммунального предприятия «Харьковводоканал» Тимур Горбунов.

«На диканёвских очистных сооружениях водоотведения №1 проведена замена трубопроводов, запорной арматуры и циркуляционного оборудования. Также установлен современный газовый водонагревательный котел, который даст возможность сэкономить до 30% газа. То есть один современный котел с автоматическим регулированием заменяет три старого образца. Способствует этому и установленная новая система учета и распределения газа, которая позволяет оптимально расходовать энергоресурсы», - отметил Тимур Горбунов.

Модернизация объектов водоотведения дает возможность более эффективно справляться с производственными задачами, экономить дорогостоящие энергоресурсы. Около 40 канализационных насосных станций были ещё несколько лет назад полностью переведены на электрическое отопление, что дает возможность существенно снизить расходы.

Готовы к зиме и остальные комплексы КП "Харьковводоканал", говорит Тимур Горбунов.

Готовность всех объектов водоканала к эффективной и безаварийной работе в осенне-зимний период несомненно порадует харьковчан.

Напомним, ранее мы писали о том, что коммунальное предприятие "Харьковблагоустройство" заготовило достаточное количество песчано-солевой смеси в рамках подготовки к зимнему периоду.

Фотогалерея