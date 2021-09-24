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24.09.2021  18:30   

Десять тысяч харьковчан уже получили «Карту харьковчанина».

К числу владельцев присоединился коллектив детского сада № 366 и 292.

В Харькове продолжают вручать Карту харьковчанина

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Данные коммунальные предприятия Харьковского городского совета одними из первых заполнили анкеты и теперь получили Карту формата "коммунальная". Карта дает возможность посетить обновленный зоопарк, произвести оплату в магазинах-партнерах проекта со скидкой и оплатить проезд в транспорте вместо «Е-тикета».

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли активное участие в нашем проекте. И вы первыми сможете воспользоваться теми привилегиями, которые обеспечивает Карта харьковчанина», — объявил на вручении куратор проекта КХ, глава Офиса реформ Харькова Павел Столбовой. 
 
«Мне как молодому специалисту очень приятно, что городская власть заботится о нас и создала такой интересный и полезный проект, как Карта харьковчанина», — рассказала воспитательница сада №292 Юлия Сметанкина.
 
Карту также получили воспитатели детского сада №366.
"Это прекрасная идея, уникальный проект. Только в  Харькове есть такая карта, и мы гордимся этим! Наш коллектив очень ждал этого события. И мы считаем, что карта харьковчанина это главное достижения для города в этом году!" - Елена Мишенова заведующая детским садом.
 
На очереди и другие учебные заведения Харькова.
 
Социальный проект Карта харьковчанина был инициирован в этом году руководителем города Игорем Тереховым. Именная Карта, заявку на которую может подать каждый житель Харькова, позволит получать скидки в магазинах и компаниях города — от супермаркетов и аптек до служб такси и интернет-провайдеров (в настоящий момент завершается интеграция около сотни компаний с системой Карты, скидки скоро станут доступны). 
Также Карта харьковчанина может использоваться для оплаты проезда в городском транспорте и будет служить школьным пропуском для учеников.
 
В сентябре о присоединении к Карте харьковчанина объявил Харьковский зоопарк, который назвали одним из ключевых партнеров проекта: вход в него по Карте для жителей города будет бесплатным. 
 
Анкету на получение Карты харьковчанина подали уже более 300 тысяч человек. Сделать это можно в любое время: в электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг (подробные инструкции и список возможностей Карты можно прочесть на ее официальном сайте). 
 
Ранее Игорь Терехов сообщал, что для медиков и работников образования будет работать специальная Карта харьковчанина с функцией льготы на оплату проезда в городском транспорте. 
 
Тэги:  харьков
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