24.09.2021 17:55

В 63-ей школе готовятся к новым спортивным достижениям

В школе N 63 открыли отремонтированный и современный стадион.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Установлены гимнастический комплекс, турники, теннисные столы, оборудовали баскетбольную и волейбольную площадки, мини-футбольное поле и беговые дорожки. Школьники радуются, говорят, что теперь уроки физкультуры у них будут проходить намного интереснее, а ещё они смогут прямо в школе заниматься разными видами спорта. Больше всех обрадовались юные футболисты, в школе есть целая футбольная команда. Теперь у юных спортсменов появилась собственная футбольная площадка со специальным покрытием, ограждением и освещением. Ребята смогут заниматься футболом не только во время школьных занятий, но и после. Руководитель города Харькова Игорь Терехов вручил футболистам мячи и поздравил всех школьников со стартом на пути к новым спортивным вершинам.

"Очень приятно быть здесь и открывать этот стадион. Я хочу, ребята, чтобы вы гармонично развивались, а гармоничное развитие человека зависит в том числе и от того, как он будет физически развит. Поэтому я желаю вам проводить много времени на стадионе, заниматься спортом, чтобы быть физически сильными людьми и самое главное - быть успешными людьми. С праздником вас и новых вам побед!", - сказал Игорь Терехов во время открытия школьного стадиона.

Ребята в свою очередь похвастались своими спортивными достижениями, представили чемпионов школы, победителей престижных спортивных соревнований. После все школьники устроили флешмоб. В честь события в небо запустили воздушные шары.

Также в 63-ей школе кроме реконструкции стадиона в этом году за счёт средств городского бюджета провели ряд ремонтных работ: установили ограждение, заасфальтировали школьный двор, переоборудовали мастерские классы под 4 современных школьных кабинета, а в предыдущем году была выполнена замена окон, ремонт кровли и входной группы с установкой пандуса.

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