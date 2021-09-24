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24.09.2021  17:25   

Последний выходной сентября, чем порадует погода

На Харьковщине циклон "Tim", который принёс прохладную и дождевую погоду, продержится еще пару дней.

Какой будет погода на выходных в Харьков
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. В субботу температурный фон останется без существенных изменений, будет сыро и ветрено. С воскресенья уже начнет теплеть. 
 
25 сентября по городу: ночью небольшой дождь, днём   без осадков. Температура воздуха ночью 7-9 ° тепла, днём   13-15 ° тепла.
 
26 сентября ночью небольшой дождь. Днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м / с. Ночью +6 - 11 °, днём   12 - 17 °", - передаёт Харьковский региональный гидрометцентр. 
 
Украинские синоптики в свою очередь также утверждают, что в течение выходных фронтальные системы вместе с облачностью и дождями будут постепенно покидать территорию страны и будет преимущественно без осадков. Погоду обещают лучше, чем была в течение текущей  недели.
 
25 сентября в большинстве областей, кроме юго-западной части, а 26 сентября в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди; 27 сентября в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 6-12 °, днём   11-18 °, на Закарпатье и юге страны около 20 °", - передаёт Укргидрометцентр. 
 
Дожди со следующей недели на какое-то время уйдут, без осадков будет почти на всей территории страны. В Харькове местные синоптики прогнозируют до среды отсутствие осадков. Днём +11 +16°, ночью 3 - 8 ° выше нуля.
 
Источник:   Харьковский региональный гидрометцентр
 Тэги:  харьков
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