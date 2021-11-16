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16.11.2021  18:15   Дмитрий Колоней

Напилили на 200 тысяч и пять лет тюрьмы: под Харьковом поймали незаконных вырубщиков

Под Харьковом сообщили о подозрении двум "черным лесорубам".


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя Изюмской окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что 45-летний и 58-летний мужчины незаконно вырубали в лесополосе акации, ясени и другие деревья.
 
 
Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 200 тыс. грн. Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины.
Досудебное расследование проводят следователи изюмского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области. Виновным светит от пяти до семи лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о задержании 62-летнего современного "рабовладельца", вербовавшего алко- и наркозависимых на незаконную вырубку леса и с помощью психологического и физического воздействия привлекавшего их к строительным и различных хозяйственным работа на территории Богодуховского района области.

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  незаконная вырубка, черные лесорубы, харьков, изюм
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