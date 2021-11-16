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16.11.2021  18:30   Дмитрий Колоней

Украли 10 000$ и ноутбук во время пожара в Харькове: полиция проверяет информацию

Полицейские проверяют информацию о краже во время пожара в Шевченковском районе Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 20-летний житель квартиры по улице Культуры сообщил, что из его жилья исчезли денежные средства и компьютерная техника.  Заявление о преступлении поступило 16 ноября в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3.
 
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №3, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
Ранее в соцсетях появилось обращение студентов-иностранцев, учащихся в университете Каразина на 3 курсе:
 
"Ночью именно на нашем этаже случился большой пожар, мы пробыли в квартире запертыми 1 час, потом приехали пожарные и попросили нас немедленно покинуть квартиру.  Это было в час ночи. Мы пробыли на улице более 4 часов, пока огонь не потушили. 
 
Мы попросили полицию пройти в квартиру, чтобы забрать наши вещи и деньги (было 3 ноутбука и 10 тысяч долларов). Полиция отказала и мы остались до утра в доме наших друзей. Сегодня мы вернулись в квартиру и не обнаружили там свои вещи и деньги.  Мы написали заявление, но нам явно велели забыть о вещах и деньгах."  
 
Напомним, ранее мы писали о пожаре на улице Культуры. Городские службы работают над восстановлением коммунальных услуг в пострадавшем доме. Часть дома, пострадавшего от пожара ночью 16 ноября 2021 года, подключили к электричеству и холодному водоснабжению.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, пожар на культуры, харьков
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