16.11.2021 18:30 Дмитрий Колоней

Украли 10 000$ и ноутбук во время пожара в Харькове: полиция проверяет информацию

Полицейские проверяют информацию о краже во время пожара в Шевченковском районе Харькова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 20-летний житель квартиры по улице Культуры сообщил, что из его жилья исчезли денежные средства и компьютерная техника. Заявление о преступлении поступило 16 ноября в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП №3, решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Ранее в соцсетях появилось обращение студентов-иностранцев, учащихся в университете Каразина на 3 курсе:

"Ночью именно на нашем этаже случился большой пожар, мы пробыли в квартире запертыми 1 час, потом приехали пожарные и попросили нас немедленно покинуть квартиру. Это было в час ночи. Мы пробыли на улице более 4 часов, пока огонь не потушили.

Мы попросили полицию пройти в квартиру, чтобы забрать наши вещи и деньги (было 3 ноутбука и 10 тысяч долларов). Полиция отказала и мы остались до утра в доме наших друзей. Сегодня мы вернулись в квартиру и не обнаружили там свои вещи и деньги. Мы написали заявление, но нам явно велели забыть о вещах и деньгах."

Напомним, ранее мы писали о пожаре на улице Культуры. Городские службы работают над восстановлением коммунальных услуг в пострадавшем доме. Часть дома, пострадавшего от пожара ночью 16 ноября 2021 года, подключили к электричеству и холодному водоснабжению.