02.08.2021 13:40 Евгений Клочко

Ущерб на миллион: полиция задержала "черных лесорубов" на Харьковщине

Подозрения предъявили должностному лицу, а также группе лиц, которые ради наживы совершали уничтожение зеленых насаждений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой правоохранительные ведомства Харьковщины.

Так, 30 июля должностному лицу Бабаевского лесничества предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, в результате которых было уничтожено порядка 600 деревьев. Сумма ущерба составила более 1 млн.гривен.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому согласно части 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины,а также части 2 статьи 367. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Кроме этого сотрудниками полиции Харьковской области на территории села Скиртяное Сахновщинского района Харьковщины была выявлена группа лиц, которая занималась вырубкой леса. В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что четверо местных жителей вышеупомянутого села проводили несанкционированную вырубку ценных пород деревьев.

Сумма ущерба составила порядка 37 тысяч гривен. На месте преступления были обнаружены пилы, топоры, автотранспортное средство марки «УАЗ», груженное ясенем.

В ходе обыска местожительства подозреваемых было изъято 8 бензопил и более 24 тысяч гривен, а также 3 кубометра дров ценных пород деревьев.

Злоумышленников возрастом от 19 до 34 лет задержали по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Данные о происшествии внесены в Единый журнал происшествий по части 2 статья 246 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о работниках полиции, которые выявили незаконную вырубку деревьев в пригороде Харькова.