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02.08.2021  13:20   

Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко, ХНАТОБ (фото)

Первый украинский стационарный оперный театр. Архитектура здания построена на контрасте большой нависающей «плиты» и сложной пластики входных вестибюлей.

ХНАТОБ, Харьков

Театр расположен в здании бруталистской архитектуры по адресу: ул. Сумская, 25. 

Строили его 21 год, с 1970-го по 1991-й. 
 
Здание облицовано артикским туфом (магматическая горная порода из месторождения, расположенного в Армении, в городе Артик). Здание покоится на шести столбах размером 3 на 6 метров и перекрытиях в виде металлических балок пролетом по 100 метров и массой 100 тонн.

Подробнее о истории ХНАТОБ.
 
ХНАТОБ имеет два зрительных зала: большой на 1500 и малый на 400 мест. Также имеется летняя площадка, на которой проводятся концерты и кинопоказы под открытым небом.
 
Главный вход в театр украшает декоративная композиция «Музыка Н. В. Лысенко».
 
В репертуаре театра оперные спектакли на украинском, русском, французском и итальянском языках.

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Тэги:  хнатоб, харьков, пейзаж, оперный
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