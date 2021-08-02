02.08.2021 09:28

Харьковские юбиляры. Харьковский национальный театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко

Cxid OPERA/ХНАТОБ — первый украинский стационарный оперный театр, один из старейших музыкальных театров в Украине. В 2021 году театр отмечает свое 30-летие. Находится на площади фонтанов, напротив ещё одна достопримечательность города — "Зеркальная струя".

Актёры театра оперы и балета, кстати, первого украинского стационарного оперного театра, изначально выступали на улице Рымарской, в доме №21. Крупные реконструкции этого здания проходили в 1890 и в 1955 годах. Но в конце 1960-х годов здание было признано аварийным. Поэтому было принято решение строить новое здание театра. А в этом доме, после очередной реконструкции, находится Харьковская областная филармония.

Ну а теперь о том, что касается строительства уже нового здания ХНАТОБ – по ул. Сумской, 25. Строили его 21 год, с 1970-го по 1991-й. За это время подросло целое поколение, так что загороженный долгострой должен был запомниться многим.

Воздвигнуто оно было по проекту коллектива архитекторов института КиевЗНИИЭП С. Н. Миргородского (руководитель проекта), В. Д. Елизарова, Н. В. Чуприны, Р. Н. Гупало и А. П. Зыбина. И проектировали это здание первоначально не для Харькова, а для Киева.

Архитектура монументального здания построена на контрасте мощной нависающей "плиты" двух верхних этажей и сложной пластики входных вестибюлей, фойе и других помещений нижних этажей. В здании имеются зрительные залы на 1500 и на 400 мест, развитой сценический комплекс, оснащенный техническими средствами, обслуживающие и вспомогательные помещения. Здание облицовано артикским туфом. На входе в глаза может броситься декоративная композиция. Ее название - “Музыка Н.В. Лысенко”. Скульптором памятника стал известный харьковчанин - Сергей Ястребов, окончивший ХГАДИ в 1982 году.

Здание покоится на шести столбах размером 3 на 6 м и перекрывается металлическими балками пролетом по 100 м и массой 100 т.

По первоначальному замыслу, в главном зале должно было размещаться 4000 человек, а сцена должна была быть очень большой – для пропуска демонстраций и даже военной техники.

Построить новый театр планировали за пять лет – к 30-й годовщине Дня Победы. Но на строительство не хватило средств, стройка была законсервирована. Уже после говорили о том, что реальная стоимость строительства превысила сметную стоимость театра в четыре раза.

Кстати, построили театр не там, где планировали архитекторы. Он должен был находиться на месте Зеркальной струи. Но, когда дошло дело до строительства, не решились убрать аллею Героев комсомольцев. Поэтому театр разместили зеркально.

Друзья, вы только представьте Харьков и без Зеркальной струи…

Интересно отметить, что:

площадь помещений театра на всех этажах около 7 гектаров

до ХНАТОБа на этом месте находились ротонда с балюстрадой (своеобразный символ Харькова, симметричный Зеркальной струе), подземный пульт управления штаба гражданской обороны и памятник архитектуры XIX века, в котором разместился молочный техникум.

Одним из самых интересных проектов академика А. Н. Бекетова был проект нового харьковского оперного театра на 2200 человек. Его не дала осуществить Первая мировая война, а затем, последовавшая за ней, гражданская.

Видео строительства оперного театра:

Напомним, здание ХАТОБа предназначалось изначально не Харькову, а Киеву.