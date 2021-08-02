Во время пожара в 9-этажке пострадал подросток (видео, фото)

Пожар произошел 2 августа в Московском районе Харькова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. По словам спасателей, пожар на 3-м этаже 9-этажного случился в 8:57 в жилом доме по ул. Батицкого, 22.
Во время пожара пострадал подросток 2006 г.р. С отравлением угарным газом был госпитализирован в Харьковскую детскую больницу №1. Также пожарные спасли из огненной ловушки 3х кошек.
В 9:16 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.
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