02.08.2021 09:56 Евгений Клочко

Во время пожара в 9-этажке пострадал подросток (видео, фото)

Пожар произошел 2 августа в Московском районе Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. По словам спасателей, пожар на 3-м этаже 9-этажного случился в 8:57 в жилом доме по ул. Батицкого, 22.

Во время пожара пострадал подросток 2006 г.р. С отравлением угарным газом был госпитализирован в Харьковскую детскую больницу №1. Также пожарные спасли из огненной ловушки 3х кошек.

В 9:16 пожар был локализован. Сейчас идет его ликвидация. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.